Ufficio postale di Cairo chiuso per settimane, il sindaco chiede un servizio di prossimità mobile

Cairo Montenotte. L’annunciata chiusura dell’Ufficio Postale di Cairo Montenotte dal 23 febbraio al 30 marzo per i lavori di aggiornamento ed adeguamento al progetto Polis ha suscitato polemiche tra gli utenti, visto che si tratta dell’unico punto in Valbormida dove gli sportelli sono aperti anche il pomeriggio.

Anche il sindaco Paolo Lambertini rimarca il disagio che si protrarrà per oltre un mese. “Comprendiamo la necessità di procedere con gli interventi tecnici legati al Progetto Polis e, naturalmente, ci auguriamo che i lavori possano concludersi nel minor tempo possibile. Detto questo, una chiusura così prolungata crea disagi molto significativi, soprattutto alle persone anziane e a chi utilizza lo sportello per operazioni essenziali e ricorrenti – scrive il primo cittadino – Penso in particolare a tutto ciò che riguarda le pensioni, i pagamenti e, più in generale, quella quotidianità che per molti cittadini passa ancora necessariamente dagli uffici postali. Per questo, con spirito costruttivo e di collaborazione, vi chiedo di valutare la possibilità di garantire, per quanto tecnicamente compatibile con il cantiere, almeno una forma di servizio “di prossimità”, anche mobile come successo in alcuni comuni piemontesi, che riduca l’impatto della chiusura sul capoluogo e sulle frazioni. In aggiunta a ciò sarebbe davvero importante prevedere un potenziamento concreto degli uffici indicati come alternativa, anche attraverso aperture pomeridiane e un rafforzamento dell’operatività nei periodi di maggiore affluenza, così da evitare code, disservizi e ulteriori difficoltà per l’utenza più fragile”.

“Ritengo inoltre utile incontrarci quanto prima, anche in modo informale e operativo, per confrontarci sulle soluzioni organizzative più efficaci e sulla comunicazione ai cittadini. Le Poste rappresentano un servizio che tocca da vicino la vita delle persone e, proprio per questo, credo sia nell’interesse di tutti accompagnare questa fase con attenzione, buon senso e misure pratiche“, conclude Lambertini.