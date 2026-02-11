  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Lieto fine

Turista si perde sui sentieri alle spalle di Ceriale: trovato e tratto in salvo da Soccorso Alpino e vigili del fuoco

L’uomo è riuscito ad inviare una richiesta di aiuto attraverso l'applicazione GeoResQ

soccorso alpino vigili del fuoco
Foto d'archivio

Ceriale. Aveva deciso di fare una passeggiata lungo i sentieri dell’entroterra di Ceriale. Ma ad un certo punto ha perso l’orientamento e quando il sole è tramontato le cose per lui si sono complicate.

Così si sono mossi i soccorsi per andare a recuperare un escursionista milanese di 74 anni. 

Le squadre del Soccorso Alpino e speleologico Liguria e dei vigili del fuoco sono partite da punti diversi convergendo però sullo stesso punto, quello che l’uomo aveva indicato inviando una richiesta di aiuto attraverso l’applicazione GeoResQ.

L’escursionista è stato accompagnato sulla strada, quindi alla propria auto. Non presentava grossi problemi fisici e per questo motivo non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.