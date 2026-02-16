Ha con sé contanti e 50 grammi di cocaina: 33enne arrestato dai carabinieri ad Albisola

Albisola Superiore. I Carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 33enne albanese senza fissa dimora.

Proseguono da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona i servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio e dell’uso illecito di sostanze stupefacenti nel capoluogo cittadino e in vari comuni della provincia.

A seguito di un’approfondita attività informativa preliminare, infatti, i Carabinieri della Stazione di Albisola hanno effettuato diversi controlli in alcune zone della località costiera, anche in borghese per non destare l’attenzione dei soggetti monitorati.

Proprio durante uno di questi servizi, veniva individuato ed avvicinato un uomo che, sorpreso dall’iniziativa dei militari, non ha avuto il tempo di allontanarsi e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una cinquantina di involucri contenenti circa 50 grammi di cocaina, oltre alla somma di 250 euro, anch’essi sequestrati in quanto ritenuti provento di reato.

Fermato con la contestazione del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l’indagato veniva condotto presso il Tribunale di Savona dove il provvedimento di arresto è stato convalidato disponendo la custodia cautelare in carcere, l’uomo è stato quindi associandolo alla Casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

L’operazione odierna “rappresenta un importante risultato investigativo e conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio”.