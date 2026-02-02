Trofeo Laigueglia in partenza da Albenga, il sindaco Tomatis: “Per eventi di questa portata serve una visione di comprensorio”

Albenga. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, interviene in merito alla querelle riguardante la partenza del Trofeo Laigueglia 2026 dalla città delle Torri.

Il primo cittadino sottolinea “l’importanza di una visione territoriale condivisa nella programmazione e valorizzazione degli eventi di rilievo. Manifestazioni sportive di livello internazionale come il Trofeo Laigueglia – dichiara il sindaco Tomatis – rappresentano una grande opportunità per l’intero territorio e non solo per il singolo Comune che le ospita. Proprio per questo è sempre più necessario rafforzare la collaborazione tra amministrazioni, superando logiche campanilistiche e lavorando in un’ottica di sistema. Ringrazio il sindaco Manfredi, con il quale si sta sviluppando una grande sinergia per la realizzazione del Trofeo Laigueglia, e credo che questa collaborazione potrà arricchire entrambi i nostri territori e migliorare ulteriormente un evento che ha già una rilevanza di portata internazionale”.

Secondo il sindaco di Albenga, il turismo impone oggi un cambio di paradigma: “La competitività delle destinazioni passa dalla capacità di fare rete. Per attrarre visitatori, eventi e investimenti è fondamentale ragionare in termini di comprensorio, valorizzando le specificità di ciascuna realtà all’interno di una strategia comune. Ce lo insegnano le DMO che si stanno formando sul territorio tra cui la DMO ‘Ligurian Riviera’, nata recentemente come prima esperienza di Destination Management Organization, che va proprio nella direzione di una promozione integrata e coordinata. Solo attraverso una collaborazione strutturata tra Comuni, enti e operatori è possibile sostenere eventi complessi, aumentarne le ricadute positive e costruire una proposta turistica solida e riconoscibile nel tempo” conclude il sindaco Tomatis.

La partenza del Trofeo Laigueglia da Albenga rappresenta anche un’occasione per ricordare Bruno Zanoni: “Non posso non ricordare, in un momento come questo, un carissimo amico come Bruno Zanoni che ha legato il suo nome al mondo del ciclismo e in particolare al Trofeo Laigueglia. Con la sua passione, la sua competenza e una straordinaria rete di conoscenze ha contribuito in modo determinante alla crescita della manifestazione, valorizzandola nel tempo e portando a partecipare alcune delle più grandi squadre del ciclismo internazionale. La nostra è stata un’amicizia profonda, fatta di stima reciproca e di condivisione di valori: il suo ricordo resta indissolubilmente legato a questo evento e al territorio” spiega Tomatis.