Tristezza a Celle per la scomparsa di Virgilio “Franco” Rossi

Celle Ligure. Celle saluta con tristezza Virgilio Rossi, “Franco”.

Conosciuto, stimato. È stato anche un prezioso punto di riferimento per la Casa di Riposo Nostra Signora di Misericordia dove aveva ricoperto l’incarico di responsabile del gruppo di volontari che, con grande impegno, affetto e passione, hanno fatto compagnia ai nonni ospiti. Qui Franco ha lasciato un ricordo bellissimo.

Ma non solo nella storica Fondazione. L’ultimo saluto lunedì 2 marzo alle 15 e 30 nella chiesa di Santa Maria Assunta ai Piani. Franco e il legame con il mare. Celle lo ricorda così. Sulla passeggiata. Quante volte lo aveva fissato quel mare che porterà per sempre con sé, nel suo cuore così sensibile.