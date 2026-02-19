  • News24
Treni, modifiche alla circolazione sulla linea Genova-Roma

Interventi suila linea ferroviaria: cambia il servizio per i viaggiatori

Freccia rossa trenitalia alta velocità

Liguria. Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Genova-Roma, nella tratta Civitavecchia – Santa Severa. A causa dell’interruzione di un binario nella località di Santa Marinella le Frecce in circolazione sulla linea subiscono modifiche di orario

Ecco cosa cambia: i Frecciabianca 8601, 8613 e il Frecciarossa 8606 percorrono l’itinerario via Pisa-Firenze e non effettuano fermate da Livorno a Civitavecchia; i Frecciabianca 8605, 8619 e Frecciarossa 8623 subiscono allungamenti dei tempi di viaggio, in arrivo a Roma, fino a 10 minuti; i Frecciabianca 8616, 8626, 8630 e 8620 allungano i tempi di viaggio di 5 minuti.

“Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia – afferma la stessa Trenitalia – Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21”.

