Treni, lavori tra Savona e San Giuseppe: modifiche alla circolazione sulla linea Alessandria-Savona

Provincia. Proseguono gli interventi infrastrutturali da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla linea Savona – San Giuseppe di Cairo –via Ferrania- necessari per realizzare opere di prevenzione e di completamento dei primi interventi già realizzati nel 2025 per il ripristino a seguito dei danni dovuti al maltempo che aveva colpito la zona.

Sono previsti lavori di regimazione idraulica e di completamento delle opere di sostegno di tratti di rilevato, nonché di posa di reti di trattenuta nei pressi dell’imbocco della galleria “Sella”. Sono inoltre previsti controlli straordinari alle opere d’arte (ponti e viadotti) nonché di gestione della vegetazione arborea al fine di prevenire la caduta di alberature sulla sede ferroviaria. Inoltre, nell’ambito del rinnovo in corso della linea di trazione elettrica tra Savona e San Giuseppe di Cairo via Ferrania, sarà completata la realizzazione dei basamenti in calcestruzzo armato dei nuovi sostegni che costituiranno la nuova infrastruttura che sorregge la linea di alimentazione.

Per consentire l’operatività dei cantieri i treni regionali della linea Torino – Savona percorreranno l’itinerario alternativo “via Altare” e alcuni collegamenti della relazione Savona – San Giuseppe– Alessandria saranno limitati nel loro percorso a San Giuseppe di Cairo.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALESSANDRIA-SAVONA

Modifiche alla circolazione dei treni della linea Torino/Alessandria-Savona per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati tra Savona e San Giuseppe di Cairo (via Ferrania) da lunedì 2 marzo a mercoledì 1° aprile.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta per le linee Ventimiglia/Savona-Alessandria/Torino, Savona-Fossano e Savona-Acqui Terme.

Alcuni treni saranno interessati da variazioni di orario con anticipi o posticipi e/o non fermeranno a Santuario, Ferrania e Bragno. Per alcune corse, cancellate tra le stazioni di Savana e San Giuseppe di Cairo o deviate via Altare, è stato istituito un servizio bus.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.