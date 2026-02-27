Trasporto ferroviario, per tre weekend modifiche sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino

Liguria. Per consentire l’operatività dei cantieri, nelle giornate di sabato e domenica dei weekend dal 28 febbraio all’1 marzo, dal 21 al 22 marzo e dal 28 al 29 marzo i treni Regionali da Milano e Torino a Genova percorreranno l’itinerario alternativo via Busalla, Isola del Cantone, Genova Sampierdarena con rimodulazione degli orari, alcuni collegamenti della relazione Genova – Arquata e nel nodo di Genova saranno cancellati.

Modifiche anche per i treni a lunga percorrenza tra Genova e Torino e Milano.

Per consentire le attività di cantiere alcuni treni del Regionale di Trenitalia modificheranno gli orari e in alcuni casi limitazioni di percorrenza, in particolare:

– relazione Genova – Torino e viceversa modificano l’orario, alcuni sono cancellati nella tratta Genova Brignole o Genova P. Principe e Genova Sampierdarena

– relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure alcuni sono cancellati o modificano l’orario, previsto servizio bus nella tratta Genova Brignole – Arquata Scrivia; ​

– i giorni 28 e 29 marzo i “Treni del Mare” 3096 e 3097 Ventimiglia – Bergamo e 3005 da Como S. Giovanni a La Spezia C.le modificano l’orario;​

– i treni 12121 e 12124 della relazione Genova – Acqui Terme modificano l’orario;​

– alcuni collegamenti della relazione Genova Nervi – Genova Voltri sono cancellati.

Inoltre alcuni Intercity delle relazioni Torino – Salerno, Torino – Genova/Savona, Milano – Savona/Ventimiglia, Milano – La Spezia/Livorno/Grosseto e Intercity Notte delle relazioni Torino – Salerno/Reggio Calabria modificano l’orario anche con anticipi. I treni ICN 796 da Salerno a Torino P. Nuova e ICN 794 da Reggio Calabria a Torino P. Nuova subiscono variazioni anche nei giorni 27 febbraio, 20 marzo, 27 marzo.

Le Frecce di Trenitalia subiscono modifiche di percorso e orario come di seguito indicato:

Frecciarossa 8606 e 8623 Roma Termini – Genova – Torino P. N. sono soppressi tra Genova P. Principe e Torino;

Frecciabianca 8619 e 8620 Milano C.le – Genova – Roma Termini sono soppressi tra Milano C.le e Genova P. Principe, Frecciabianca 8620 è limitato Genova P. Principe anche il venerd?, Frecciabianca 8619 origine Genova P.Principe anche il lunedì.

Frecciarossa 9710 e 9744 Genova Brignole – Milano C.le – Venezia S.Lucia subiscono modifiche di orario a Genova Brignole e Genova P.Principe, con anticipi della partenza nel caso del treno 9710.