Trasporti, scioperi e proteste: possibili disagi per treni e aerei nel mese di febbraio

Prevista una mobilitazione di 24 ore del personale di Ita Airways e di Vueling e dei dipendenti di Ferrovie dello Stato

Liguria. Anche febbraio si annuncia un mese complesso per gli spostamenti a causa degli scioperi che interesserano il settore dei trasporti.

Il 16 febbraio è infatti prevista una mobilitazione di 24 ore del personale di Ita Airways e di Vueling, protesta che impatterà anche sull’aeroporto Cristoforo Colombo per i voli operati dai due vettori.

L’ultimo fine settimana di febbraio, invece, incrociano le braccia per 24 ore i lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane. La inizierà alle 21.00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle 20.59 di sabato 28 febbraio, con possibili disagi su treni regionali, Frecce e Intercity.

Anche il mondo portuale si prepara allo sciopero: per il 6 febbraio è prevista una mobilitazione su tutto il territorio nazionale indetta da Usb Lavoro Privato.

