Trasferimento degli ambulatori carcaresi dell’Asl2? Il sindaco incontra i vertici del distretto sociosanitario

Carcare. Incontro, nella giornata odierna, tra il sindaco Rodolfo Mirri e i vertici del Distretto socio sanitario delle Bormida in merito ai rumors sul possibile trasferimento degli ambulatori dell’Asl2 di via del Collegio.

“Innanzitutto ringrazio la dottoressa Monica Cirone, il dottor Luca Corti e il dottor Luca Garra per aver accettato la mia richiesta ed aver risposto con tempestività – commenta il primo cittadino – Sono soddisfatto per l’esito del colloquio, ovvero che si tratta di voci infondate e non c’è, ad oggi, nessuna ipotesi di smantellare il servizio sanitario sul territorio carcarese. Mi auguro comunque che non ci siano sorprese nei prossimi mesi”.

“In relazione alle notizie recentemente diffuse circa presunte chiusure o trasferimenti di ambulatori dalla sede distrettuale di Carcare a quella di Cairo Montenotte, il Direttore del Distretto Sanitario delle Bormide, dott. Luca Corti, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, nell’interesse della cittadinanza e degli operatori sanitari – ribadiscono da Asl 2 – Si precisa che non sono previste chiusure né trasferimenti di ambulatori dalla sede distrettuale di Carcare“.

“È invece attualmente in programmazione, in coerenza con la normativa nazionale sulle Case della Comunità (DM 77/2021) e con gli indirizzi regionali di Regione Liguria, il trasferimento graduale e parziale della sede organizzativa dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) presso la Casa della Comunità HUB di Cairo Montenotte. Si ricorda che il servizio di ADI non prevede sportelli aperti al pubblico, poiché consiste nell’erogazione di prestazioni direttamente al domicilio del paziente da parte di personale sanitario, su richiesta del Medico di medicina generale. Le procedure di richiesta, attivazione e gestione avvengono tramite sistemi informatici; qualora si renda necessario acquisire firme o consegnare documentazione, tali adempimenti vengono svolti direttamente durante l’accesso domiciliare. La corretta circolazione delle informazioni riveste un ruolo essenziale per garantire chiarezza nei confronti della popolazione e serenità operativa per il personale sanitario. Ciò assume particolare rilevanza in un territorio complesso come la Val Bormida, nel quale negli anni si è registrato un progressivo sviluppo dei servizi sanitari”.

“Questo percorso di rafforzamento dell’offerta territoriale troverà ulteriore conferma con l’imminente inaugurazione dei rinnovati spazi dell’Ospedale di Comunità e della nuova Casa della Comunità – concludono – Il Distretto Sanitario delle Bormide conferma il proprio impegno a garantire servizi sanitari di prossimità, accessibili e di qualità, a beneficio esclusivo della popolazione”.