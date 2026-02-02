Trasferimento consultori a Savona, al via la raccolta firme. I consiglieri comunali: “Idea sciagurata, mobilitarsi con ogni mezzo”

Savona. Non si placano le polemiche sul trasferimento del consultorio da via Zara a via Collodi, dove si troverà la casa di comunità di Savona. Oltre alla politica, per via Zara, si è mobilitato anche il Comitato Villapiana che ha avviato una raccolta firme per chiedere di fare un passo indietro sia online su change.org (arrivata a 630 firme alle quali si aggiungono le 500 raccolte nei punti fisici), in alcuni negozi del quartiere (spaccio pannolini di via Verdi, Luxottica di via Don Bosco, edicola di via Torino nella zona della farmacia Piemontese) e nella società di mutuo soccorso di via San Lorenzo (i pomeriggi dalle 17 alle 19).

“Lo scopo delle Case di Comunità – evidenziano dal Comitato – dovrebbe essere quello di offrire assistenza di prossimità, con la presenza di specialisti di varie discipline che lavorano in sinergia per affrontare in modo integrato i bisogni dei cittadini. Non crediamo che centralizzare un servizio di prossimità che già esiste, lavora con efficacia ed è apprezzato dai cittadini debba rientrare tra gli obiettivi delle Case di Comunità”.

Sono già centinaia le firme raccolte: “E’ già evidente l’enorme interesse che ha avuto la petizione tra gli abitanti del nostro quartiere”.

Contro la decisioni si sono schierati oltre alla giunta, anche i consiglieri comunali, di maggioranza e anche di opposizione. Il gruppo consiliare Patto per Savona si è schierato a sostegno della mobilitazione dei cittadini “a difesa della sanità di prossimità in particolare dei consultori di via Chiappino e via Zara”. E proseguono: “Per anni questi servizi hanno garantito cura quotidiana e prevenzione nel cuore di due quartieri che ne hanno estremo bisogno. La riforma amministrativa della sanità ligure, i timori che abbiamo espresso non più di due mesi fa si stanno dimostrando purtroppo concreti”.

I consiglieri evidenziano la necessità di un confronto con il Comune: “Coerentemente con quanto già espresso dal Sindaco Marco Russo e dall’Assessore al Welfare, siamo convinti che decisioni così impattanti sui servizi essenziali non possano prescindere dal coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Comunale. Questo confronto con ASL deve infatti garantire che ogni scelta sui presidi sanitari sia concertata e risponda ai reali bisogni del territorio, non a logiche puramente ragionieristiche”.

Dello stesso avviso il consigliere di opposizione Piero Santi: “Come è pensabile che persone anziane che abitualmente usufruiscono del prezioso servizio fornito dal consultorio si rechino in Via Collodi nuova sede scelta che dista chilometri da quella attuale. Chi ha avuto questa sciagurata idea sa che il quartiere di Villapiana ha una altissima percentuale di residenti in avanzata età con difficoltà a deambulare e quindi a spostarsi? Io credo proprio di no. Non è accettabile anteporre il risparmio accentrando i servizi in una unica sede al servizio fornito ai cittadini. I vertici Asl conoscono i numeri degli abituali frequentatori del servizio? Io credo proprio di no”.

“Occorre mobilitarsi ognuno per i propri ruoli e cercare con ogni mezzo di bloccare il trasferimento. Sarebbe molto importante che ai vertici della sanità venissero nominate persone con strette competenze sanitarie e che conoscano il territorio molto bene”.

La consigliera Aurora Lessi (Pd) aggiunge: “I consultori di prossimità sono essenziali per garantire assistenza sanitaria vicina ai cittadini. La chiusura di due punti, via Zara e via Chiappino indebolisce la rete e crea una frattura insanabile. Spostare tutto in via Collodi trasformerà il consultorio in un ambulatorio lontano dalla cittadinanza e sovraffollato, così da nascondere dietro ad uno spostamento una mancanza di personale che sarebbe necessario per la nostra comunità. Serve un servizio equo e accessibile a tutti i territori, solo così promuoveremo prevenzione e cura senza barriere, a beneficio della comunità”.

Quando la decisione è stata confermata da Asl, l’assessore al welfare Riccardo Viaggi aveva commentato: “Trovo incredibile che il Comune di Savona non sia stato informato e che decisioni di questo genere non vengano concertate”.

Contrari anche i sindacati. “L’ultimo tassello di un mosaico inquietante che denunciamo da tempo: lo smantellamento sistematico della sanità territoriale a favore di una centralizzazione che allontana le cure dai cittadini – evidenzia la Fp Cgil Savona -. Fa specie che ci si stupisca oggi di questa scelta. Questo non è un episodio isolato, ma la conferma di una strategia precisa che ha già colpito duramente la nostra provincia. Le promesse elettorali del Presidente Bucci si scontrano con una realtà fatta di tagli e depotenziamenti che non hanno risparmiato nessuno”.

La tanto sbandierata sanità ‘vicino a casa’ si sta rivelando un’operazione di puro marketing istituzionale. Le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità inaugurati in pompa magna nascono spesso all’interno di strutture già esistenti. Cambia la targa sulla porta, ma la sostanza rimane la stessa: non si assume nuovo personale, si sposta quello già in organico — ormai allo stremo — creando buchi in altri servizi. È un gioco delle tre carte sulla pelle dei lavoratori e degli utenti. Siamo solo all’inizio di un processo che temiamo sarà irreversibile. Con la nascita di ATS Liguria, l’Asl2 cessa di esistere come entità autonoma, inglobata in un unico ‘carrozzone’ regionale. La scomparsa delle singole ASL in favore di un’unica azienda regionale non farà che aumentare la distanza tra chi decide e chi ha bisogno di cure”.