Traffico internazionale di ossicodone, blitz in aeroporto: il farmaco salvavita che diventa droga

Genova. Sono 140 le pillole di Oxycontin 80 mg (ossicodone crloridrato), pari a oltre 11 mg di principio attivo, quelle individuate e sequestrate dai finanzieri della Compagnia di Genova/Sestri, a seguito di una mirata analisi di rischio sul traffico internazionale delle merci. La spedizione in transito, diretta negli Stati Uniti d’America, conteneva una confezione di mattoncini giocattolo assemblabili.

Tutto sembrava corrispondere a quanto dichiarato nel documento di trasporto, tuttavia, dai controlli effettuati con le banche dati in uso al Corpo, il mittente è risultato essere un soggetto inesistente e, pertanto, i militari operanti hanno provveduto ad effettuare un controllo approfondito sul giocatolo e sul fondo della scatola, nascosti dietro i vari componenti del gioco, sono stati rinvenuti nr. 10 blister da nr. 14 pasticche l’uno di ossicodone crloridrato.

Come spiega il comunicato stampa della Guardia di Finanza, l’Oxycontin è un farmaco salvavita, utilizzato principalmente per il trattamento del dolore in pazienti oncologici, che, tuttavia, in qualità di oppioide, risulta essere una delle sostanze stupefacenti più abusate, trasformandolo da farmaco salvavita a sostanza molto pericolosa. Gli effetti collaterali per chi ne abusa sono la capacità di indurre euforia, rilassamento e un temporaneo senso di benessere, con la diretta conseguenza che l’utilizzo di tale farmaco possa generare dipendenza.

In Italia, massima è l’attenzione del Corpo su tale sostanza in quanto, per specifiche patologie, può essere ottenuta gratuitamente dietro presentazione di apposita ricetta medica; di contro, però, il potenziale guadagno dalla vendita è altissimo. Negli USA il valore di una sola pillola ammonta a circa 100 dollari. Il sequestro si inserisce nel quadro di una costante e mirata azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti a tutela della sicurezza e della salute pubblica, nonché del corretto presidio dell’economia legale.