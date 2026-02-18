Traffico internazionale di marijuana per corrispondenza: 5 arresti e 30kg di stupefacente sequestrati

Savona. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona hanno effettuato una incisiva attività nel settore del contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto di cinque persone.

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso una mirata analisi di rischio, basata sul monitoraggio dei flussi di spedizioni provenienti dall’estero, soprattutto dai Paesi maggiormente interessati dalle rotte del narcotraffico, come la Thailandia e la Spagna, e destinati al territorio savonese.

Nel corso dell’anno appena concluso, l’attività d’indagine dei finanzieri del Gruppo di Savona, condotta sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, ha permesso di individuare molteplici pacchi, in arrivo per via aerea, dai citati Paesi esteri, risultati contenere ingenti quantitativi di droga.

Per la messa in opera dell’attività illecita, l’organizzazione criminale utilizzava sistematicamente nominativi di falsi mittenti che si occupavano dell’invio dei colli che, sul territorio regionale, hanno potuto contare anche sulla complicità di un dipendente postale, che si occupava della consegna a mano dei pacchi agli effettivi destinatari, diversi rispetto ai fittizi nominativi registrati sulle spedizioni.

L’ispezione dei pacchi in transito e le perquisizioni locali, presso le abitazioni dei soggetti responsabili, effettuate con il necessario ausilio delle unità cinofile antidroga, hanno consentito anche, nel corso di numerose operazioni, di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 30 kg di marijuana, circa mezzo chilogrammo di hashish, 8 bilancini di precisione, materiale per la conservazione ed il confezionamento della droga compresa una macchina per sottovuoto, oltreché telefoni cellulari in uso agli indagati.

Lo stupefacente avrebbe fruttato un illecito guadagno stimato in circa 400mila euro. Il Tribunale di Savona ha recentemente condannato i cinque soggetti coinvolti nel sodalizio criminale comminando pene fino a 2 anni e mezzo di reclusione, con sentenza passata in giudicato.

L’operazione messa in atto dalla Guardia di Finanza di Savona testimonia, ancora una volta, il costante impegno profuso dal Corpo nel contrasto allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia in ambito locale che su larga scala, a tutela della sicurezza e della salute pubblica.