Tpl, PD all’attacco: “Situazione drammartica in Liguria, non servono promesse ma interventi immediati”

“La situazione del trasporto pubblico locale in Liguria è drammatica e l’assenza totale di una gestione complessiva del sistema da parte della Regione rende tutto ancora più grave. La Giunta continua a intervenire in modo frammentato e diseguale, premiando alcuni territori e penalizzandone altri, come dimostrano le recenti scelte che hanno ridotto le risorse al bacino spezzino di circa un milione di euro e a quello metropolitano di oltre 200 mila euro, mentre Imperia è stata premiata con un surplus di risorse per essere più vicina al confine con la Francia, ciò che appare una battuta comica è l’amara verità”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale.

“Dopo che tutti hanno preso atto del collasso a cui è stata portata Amt dagli anni di amministrazione del sindaco Bucci, la Regione ha promesso un ingresso nel capitale sociale dell’azienda senza però considerare che le risorse servono subito, non a metà del 2026. Oggi Bucci parla di finanziamenti per decine di milioni di euro, assicurando che potrebbe replicare la stessa operazione anche con le altre aziende di trasporto liguri: viene da chiedersi se Bucci ha scoperto un giacimento di petrolio – quindi ‘petrol-euro per tutti’ – oppure è l’ennesimo gioco al rimpiattino? Con la conseguenza che a rimetterci saranno i cittadini, con molte zone della regione in cui il servizio pubblico è di fatto scomparso e i lavoratori e le aziende sono in grande difficoltà”, osserva Natale.

“Siamo di fronte a una propaganda continua che spaccia per risorse regionali, come nel caso del finanziamento per l’acquisto di nuovi bus, quelli che invece sono fondi del governo. Presenterò un’interrogazione per sapere quante risorse, regionali, verranno realmente destinate al trasporto pubblico locale e quali siano le percentuali di riparto tra i diversi bacini, perché il Tpl ha bisogno di certezze e programmazione, non delle solite finte promesse”, conclude Natale.