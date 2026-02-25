Termovalorizzatore, Natale e Arboscello (PD): “La Valbormida merita rispetto, da Bucci e dalla sua destra solo propaganda e zero risposte”

Valbormida. “Noi dovremmo chiedere scusa ai valbormidesi per il fatto di pensarla come loro? Dovremmo sentirci in colpa perché diciamo che un termovalorizzatore in Val Bormida non è il futuro che immaginiamo per quella vallata? Rivendichiamo con forza il diritto di difendere un territorio che ha già pagato prezzi altissimi e che merita una prospettiva diversa, fondata su sostenibilità, innovazione e tutela della salute”. Lo dichiarano i consiglieri regionali PD Davide Natale e Roberto Arboscello, in replica alle dichiarazioni della Lega.

“Chiedere un confronto serio anche con le regioni limitrofe alla Liguria per gestire il ciclo dei rifiuti senza fare doppioni, senza aumentare i costi di smaltimento e senza scaricare nuove servitù su aree già provate non è allarmismo: è responsabilità. Siete voi della maggioranza che sostiene Bucci che avete sostenuto che la manifestazione di interesse dovesse contenere il parere favorevole del Comune interessato, e oggi venite a fare la morale accusando altri di creare tensioni”.

“La verità è semplice: non avete una strategia. Avete promesso energia a basso costo per le imprese senza uno straccio di dato, avete parlato di riduzione della Tari senza spiegare come, ora sventolate generici posti di lavoro senza dire quali e quanti. Chi è senza argomenti, parte con gli attacchi. Ma la vita dei cittadini non è un terreno di propaganda. Fermatevi e aprite un tavolo di confronto vero. La pianificazione è fallita e una parte consistente di quanto previsto non si farà mai: abbiate il coraggio di ammetterlo e di ripartire. Noi siamo pronti a portare le nostre proposte, già nero su bianco nel nostro programma. Le offese le lasciamo a voi. Noi una promessa la manteniamo: i cittadini della Val Bormida non li lasceremo soli”.