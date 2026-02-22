Termovalorizzatore in Valbormida, Pasa (Cgil): “Sindaci e territorio non si facciano ingannare”

Valbormida. “I sindaci del savonese non si facciano portare a spasso ancora una volta dall’amministrazione regionale. La vera domanda è: chi sta decidendo il futuro della Valbormida e con quale mandato politico”. Così il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa torna ancora sulla vicenda del termovalorizzatore.

“Perchè se i sindaci si dicono contrari e le manifestazioni di interesse stanno arrivando, significa che qualcuno — a livello istituzionale — ha lasciato intendere che uno spazio politico esiste. Le imprese si muovono su segnali concreti, non sulle suggestioni. E quando un’azienda investe tempo e risorse in un bando pubblico lo fa perché ritiene che la partita sia aperta” precisa Pasa.

“Il punto che preoccupa non è l’interesse legittimo di un’impresa, ma il rischio che la decisione venga costruita dentro una logica di equilibrio regionale, magari per compensazioni politiche tra territori, e non dentro un percorso trasparente di confronto con le comunità locali. Quando scelte industriali ed energetiche di questa portata maturano sopra le teste dei territori, si produce una frattura democratica prima ancora che ambientale o economica. E quella frattura, una volta aperta, è difficile da ricomporre”.

“La questione allora diventa semplice, ed è tutta politica: esiste una strategia energetica regionale chiara, pubblica e condivisa? esiste una valutazione complessiva degli impatti sanitari, ambientali e occupazionali? esiste un coinvolgimento reale dei territori prima delle decisioni, non dopo? Oppure si procede per occasioni, bandi e disponibilità aziendali, lasciando alle comunità solo la fase finale — quella in cui si può protestare, ma non più decidere?”.

“Perché la vera domanda non è chi ha presentato manifestazione di interesse. nLa vera domanda è: chi sta decidendo il futuro della Valbormida — e con quale mandato politico” ribadisce infine il segretario Cgil.