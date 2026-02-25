Termovalorizzatore in Valbormida: i sindaci Briano, Mirri e Molinaro chiedono un incontro con Bucci

Valbormida. Termovalorizzatore, tre sindaci valbormidesi chiedono un incontro con il Presidente della Regione Marco Bucci per avere chiarimenti sull’iter, appena iniziato, volto al futuro insediamento dell’impianto.

“Avendo appreso dagli organi di stampa l’esito della manifestazione di interesse relativa alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione da parte di diversi soggetti, dalla quale emergerebbe il possibile interesse per aree situate in Valbormida, i sottoscritti sindaci dei Comuni di Carcare Rodolfo Mirri, di Altare Roberto Briano e Cosseria Roberto Molinaro chiedono congiuntamente un incontro istituzionale”, scrivono i primi cittadini, riferendosi, in particolare, ad Italiana Coke e all’ex Acna, nei cui siti alcuni colossi dell’energia avrebbero presentato un’adesione preliminare.

E concludono: “Il confronto è finalizzato a ottenere chiarimenti in merito all’iter procedurale in corso, che potrebbe verosimilmente coinvolgere i territori dalle nostre Amministrazioni rappresentati, al fine di poter informare correttamente le rispettive comunità e valutare con la dovuta attenzione ogni aspetto connesso alla questione”.