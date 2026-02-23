Termovalorizzatore, il sindaco di Cairo: “Viste le manifestazioni di interesse diciamo no a maggior ragione”

Cairo Montenotte. Il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, commenta le dichiarazioni del governatore ligure Marco Bucci sulla mancanza di veti, da parte dei Comuni, alla realizzazione di un termovalorizzatore.

“Se è vero che ad oggi non esiste ancora un progetto definito, per quanto riguarda il territorio cairese, come già ribadito più volte, non esistono i presupposti ambientali per ipotizzare qui la costruzione di un tale impianto. Inoltre, rispetto a prima, visti gli interlocutori che avrebbero manifestato interesse per realizzare il termovalorizzatore, tra cui Italiana Coke, siamo di fronte ad un ulteriore aggravante, e riteniamo non siano in grado di garantire i presupposti ambientali di cui abbiamo necessità”, ha detto il primo cittadino.

Lambertini, in attesa del Presidente della Regione per la visita istituzionale a Funivie Spa, era uno dei due sindaci presenti (insieme a quello di Altare, Roberto Briano) nel luogo dove è stata organizzata un’iniziativa per dire “no all’inceneritore in Valbormida”.

Oltre duecento persone, invitate dal coordinamento delle associazioni ambientaliste, hanno preso parte alla manifestazione di protesta.

Assenti gli amministratori del territorio, i sindacati (preoccupati per il futuro di Italiana Coke, che vorrebbe riconvertire la produzione del carbone con i rifiuti e pertanto con molti interrogativi sul piano occupazionale) e tanti esponenti politici. Se è vero che l’incontro di oggi è stato organizzato in poco tempo, in una giornata e in un orario lavorativi, le perplessità sulle strategie utilizzate in questa fase interlocutoria restano.

Intanto è stata confermata una serata al teatro Chebello, in programma l’11 marzo, in cui i comitati ambientalisti spiegheranno ancora i motivi per i quali occorre dire no al termovalorizzatore sul territorio valbormidese.