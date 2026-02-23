  • News24
Dialogo

Termovalorizzatore, Bucci incontra il fronte del no: “Nessuno finora ha detto che sarà in Valbormida”

Il Presidente della Regione a confronto con gli oltre duecento manifestanti presenti alle Funivie

Protesta Bragno inceneritore Protesta Bragno inceneritore

Cairo Montenotte. “Non comprendo il motivo della protesta, nessuno finora ha detto che il termovalorizzatore sarà realizzato in Valbormida”. Con queste parole il governatore ligure Marco Bucci ha iniziato il confronto con i cittadini presenti davanti all’ingresso delle Funivie Spa, dove era in programma una visita istituzionale, per dire “no all’inceneritore”.

Oltre duecento le persone che hanno atteso l’arrivo del Presidente della Regione, a cui lui stesso ha spiegato come “l’iter sia soltanto all’inizio e il sito debba ancora essere deciso. Serve responsabilità, o si opta per il termovalorizzatore o si ragiona seriamente sulle basi dell’economia circolare, portando la differenziata al cento per cento”.

Una proposta, la seconda, ben accolta dai presenti, che hanno sottolineato quanto la Valbormida sia già virtuosa e non abbia bisogno di impianti di trattamento.

Qualche dissenso si è alzato quando il governatore ha parlato di occupazione. “Non ci stiamo, il lavoro non deve essere barattato con la salute“, hanno fatto eco in molti. E proprio Bucci, a conclusione dell’incontro, ha ribadito che “la priorità della Regione resta la qualità della vita, pertanto si lavorerà affinché i liguri non debbano pagare scelte che danneggiano la salute”.

