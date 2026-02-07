Tempesta di grandine nel savonese

Savona. Una improvvisa e violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi nl savonese, creando una vera e propria coltre bianca su strade e marciapiedi.

L’inaspettata grandine ha imperversato per diversi minuti, a Savona e in alcune zone del levante.

Le precipitazioni sono state davvero intense e certamente inusuali.

Secondo quanto appreso, a seguito dell’evento meteorologico non sono mancati disagi in città e sono numerose le chiamate ai vigili del fuoco per infiltrazioni in diversi edifici e palazzi.

Ad ora, invece, non sono state segnalate particolari criticità sul fronte del traffico e della viabilità.