Tamponamento sulla A10 tra Feglino e Spotorno, un ferito: code e disagi

Feglino/Spotorno. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Feglino e Spotorno, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 45, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra le due vetture, uno degli occupanti è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo e 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, la persona ferita è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni.

Ripercussioni, invece, alla viabilità autostradale con code che hanno raggiunto anche i 3 km. Oltre all’azione dei soccorritori, a peggiorare la situazione viaria la presenza di un cantiere nella tratta interessata dal sinistro.

Infine, sempre sulla A10, ma nella direzione opposta, sempre per lavori, sono segnalate code e forti rallentamenti tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia.

Anche per la giornata di domani, sabato 7 febbraio, si prevedono possibili criticità al traffico. Aspi segnala un aumento dei tempi di percorrenza sulla A10 tra Genova e Savona dalle 7.00 alle 10.00 del mattino.