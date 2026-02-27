Taekwondo, Olimpia Savona sei volte sul podio all’Insubria Cup

Busto Arsizio. Ottima prova degli atleti dell’Olimpia Savona all’Insubria Cup, gara di combattimento tra le più importanti in Italia e non solo, che quest’anno ha richiamato all’E-work Arena di Busto Arsizio, in Lombardia, oltre 720 atleti da 117 società e ben 7 nazioni. Presenti team da Italia, Spagna, San Marino, Germania, Francia e persino dall’Arabia Saudita, rappresentata dal Qadsiah Club, polisportiva saudita che disputa anche il massimo campionato di calcio del proprio Paese e che, nel comparto taekwondo, è guidata da Mahama Cho, ex taekwondoka inglese di origini ivoriane due volte atleta olimpico a Rio 2016 e Tokio 2020.

Il team savonese era rappresentato a Busto Arsizio da una selezione di 12 atleti, guidati come sempre dal maestro Giovanni Caddeo e dall’allenatrice Alice Manca.

Molto positivo il bilancio della due giorni di gare, con un bottino di 6 medaglie che brilla dell’oro di Alessandro Cursano nella categoria Juniores pesi massimi, oltre che degli argenti di Ambra Borzone tra le Under 15 44 kg e dei bronzi di Jordan Morales e Matteo Cursano tra gli Under 15 rispettivamente 57 e 61 kg e di quelli conquistati nella categoria Juniores da Nicole Garrone (62kg) e Mattia Tommasi (68 kg).

Un medagliere che posiziona la società savonese al 33° posto su 117, seconda forza ligure dietro alla Scuola Genova prima classificata. Si fermano invece prima della zona medaglia gli altri savonesi in gara: Zoe Berta, Pietro Caddeo, Olivia Cuvato, e Vincenzo Santangelo, Caterina e Anna Ferro.

Alessandro Cursano festeggia l’oro