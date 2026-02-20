“Sulle strade della pace”, viaggio nei luoghi dei “Testimoni” con il Vescovo

Savona. Il Servizio Pellegrinaggi della Diocesi di Savona-Noli organizza il pellegrinaggio “Sulle strade della pace – Cammino di fede e testimonianza insieme al Vescovo Gero (Bozzolo, Montesole, Firenze, Impruneta)”, in programma dal 18 al 21 giugno e che sarà appunto guidato dal vescovo Calogero Marino.

“Il mio desiderio è che ogni anno ci sia un pellegrinaggio diocesano guidato dal Vescovo e che qualifica il cammino pastorale della diocesi – spiega monsignor Marino – L’idea di questo in particolare nasce nel contesto del cammino sul tema ‘La pace inizia dove sei tu’.”

“Andremo nei luoghi dove alcuni testimoni di pace hanno vissuto – aggiunge il vescovo – a Bozzolo per don Primo Mazzolari, Montesole per don Giuseppe Dossetti e i martiri dell’eccidio, Firenze per Giorgio La Pira, Impruneta per la Casa della Pace, l’Archivio Bettazzi e don Tonino Bello. Credo sia importante incontrare la vita dei testimoni tramite i loro testi e le loro scelte ma anche persone viventi che li hanno conosciuti. A Bozzolo sarà don Bruno Bignami, postulatore della causa di beatificazione di don Mazzolari, a Firenze Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira: testimoni che ci aiuteranno a parlare dei grandi Testimoni con la t maiuscola.”

Monsignor Marino auspica che “la forma con cui è organizzato il pellegrinaggio, o viaggio, come preferisco chiamarlo, favorisca la partecipazione dei più giovani, come le famiglie, responsabili di servizi di Curia, capi scout, membri dell’Azione Cattolica, animatori e così via. È un viaggio ‘giovanile’ perché, ancor più degli adulti, i giovani sono sensibili alla pace e quindi vorremmo che fosse inclusivo.”

“Il tema è determinato da un lato dall’urgenza della pace, dall’altro dall’insistenza di papa Leone XIV nell’incontro con i vescovi italiani del 17 giugno scorso per fare di ogni comunità la casa della pace e della nonviolenza – conclude monsignor Marino – Accogliamo sia il grido di pace nel mondo sia la richiesta del pontefice. Del resto esiste un documento dei vescovi italiani sul tema dell’educare alla pace che può essere uno strumento di lavoro in vista del pellegrinaggio e contiene proprio una sezione sui testimoni di pace.”

La quota di partecipazione ammonta a 550 € a persona e comprende sistemazione in hotel in mezza pensione (camera doppia), viaggio in pullman, assicurazione medico / bagaglio, pranzi a Bozzolo, Montesole e Impruneta. Per informazioni occorre telefonare al numero 3297815585 dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18. Le prenotazioni si effettuano entro il 10 aprile presso il Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, mercoledì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 15 alle 17. È richiesto un acconto del 50% all’atto dell’iscrizione. Il viaggio è confermato con almeno 35 partecipanti.