Liguria. Trenta nuovi capitreno entrano in servizio sulle tratte dei treni regionali liguri. Il giuramento è avvenuto lunedì mattina alla presenza di Emilio Robotti, assessore alla Mobilità sostenibile e Trasporto Pubblico del Comune di Genova, di Marco Scajola, assessore regionale ai Trasporti, e Tiziano Savini, direttore regionale Liguria di Trenitalia.

Si tratta di 19 ragazze e 11 ragazzi di età compresa tra i 21 e i 29 anni, pronti a entrare in servizio nei prossimi giorni sui treni regionali della Liguria. I neoassunti hanno completato un percorso formativo svolto tra aula e attività a bordo treno, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la fase pratica sono stati affiancati da colleghi più esperti.

Il capotreno accoglie e assiste i viaggiatori, fornisce informazioni, verifica i titoli di viaggio e, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, garantendo sicurezza e regolarità della circolazione. Negli ultimi tre anni la Direzione Regionale Liguria di Trenitalia ha inserito 55 capitreno e 75 macchinisti. Un piano di ricambio generazionale che crea opportunità di lavoro per i giovani e accompagna il rinnovo della flotta del Regionale, oggi tra le più moderne a livello nazionale, con un’età media di 5 anni.

“È una bella giornata per il settore del trasporto ferroviario nella nostra regione – ha aggiunto l’assessore regionale Marco Scajola -. Iniziano il proprio percorso 30 ragazzi, giovani, entusiasti e desiderosi di lavorare e offrire il miglior servizio possibile a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto. Rivestono un ruolo centrale nella gestione del servizio a bordo treno nel suo complesso, operando in sicurezza e fornendo le necessarie informazioni a studenti, lavoratori, pendolari, turisti”.

“Sono certo che sapranno svolgere un ottimo operato. A tutti loro vanno i complimenti e un augurio sincero da parte della Regione Liguria, così come a tutti i dipendenti ferroviari che, complice il giusto cambio generazionale, stanno andando o andranno presto in pensione” ha concluso l’assessore regionale.

“L’assunzione di trenta nuovi capitreno per il servizio regionale di Trenitalia in Liguria è una notizia positiva che va nella direzione giusta. Rafforzare l’organico significa investire sul trasporto pubblico su ferro, un servizio essenziale per lavoratori, studenti, pendolari e per tutti i cittadini che scelgono il treno per i propri spostamenti” dichiarano la vicecapogruppo del PD in Regione Katia Piccardo e il consigliere regionale PD Enrico Ioculano.

“L’ingresso di nuove energie può contribuire a migliorare la qualità del servizio e dell’assistenza ai viaggiatori. Accanto a questo dato incoraggiante, però, resta centrale il tema della sicurezza, sia per il personale viaggiante sia per gli utenti. Auspichiamo che l’assessorato si faccia parte attiva nel promuovere azioni per rafforzare i presidi sicurezza e il gestore del servizio metta in campo azioni concrete e immediate, a partire dal potenziamento delle scorte e del personale della Polizia Ferroviaria, oltre che dei servizi ausiliari e di vigilanza nelle stazioni e a bordo treno”.

“Occorre garantire la piena funzionalità delle dotazioni tecnologiche già presenti in alcune stazioni del nodo genovese e procedere rapidamente all’installazione dei dispositivi di controllo anche nelle altre realtà che ne hanno le caratteristiche ma ne sono ancora sprovviste. La sicurezza non può essere un tema secondario o affrontato solo dopo le emergenze: deve diventare una priorità strutturale nelle politiche regionali sul trasporto pubblico ferroviario, per tutelare chi ogni giorno lavora sui treni e chi utilizza il servizio per spostarsi”.

“Lo chiediamo da tempo a partire dall’inserimento di tornelli nelle stazioni ferroviarie, come richiesto dagli stessi sindacati e attraverso un nostro ordine del giorno approvato all’unanimità in consiglio regionale, per garantire maggiore sicurezza e tutela di personale e utenti” concludono gli esponenti Dem.