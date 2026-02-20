Struttura residenziale per persone con disabilità e progetti per autonomia e inserimento lavorativo: a Loano pronta ad inaugurare Villa Amico

Loano. Si terrà nei prossimi giorni, in una data da stabilire, l’inaugurazione di Villa Amico, immobile situato in viale Silvio Amico a Loano che ospita due differenti progetti per ragazzi con disabilità.

Il progetto di Villa Amico ha preso il via nel 2005, quando il palazzo (oggetto di lascito a favore del Comune di Loano) è stato concesso in comodato d’uso gratuito all’Associazione Dopodomani Onlus per la realizzazione di una struttura residenziale rivolta ai ragazzi con disabilità in regime di “dopo di noi”. I lavori per la sistemazione dell’edificio (coordinati dall’architetto Giorgio Boschetti) sono proseguiti nel corso degli anni: con i fondi raccolti da Dopodomani e quelli stanziati dalla Regione è stato possibile alzare l’edificio di un piano, rivederne la pianta complessiva, realizzare un piano interrato, ristrutturare ed arredare il primo piano. Di recente, poi, grazie ai 250mila euro erogati all’Ambito Territoriale Sociale 5 Finalese nell’ambito del Pnrr, è stato possibile completare la ristrutturazione anche dell’ultimo piano ed arrivare così a rendere operativo un progetto che, data la sua complessità, nel corso degli anni è andato incontro ad un’articolata evoluzione, ampliando la visione dei bisogni da soddisfare a livello non solo comunale ma di comprensorio territoriale.

Nel 2019 una ricerca sociale commissionata dal Distretto Finalese ha rilevato la necessità di attivare interventi mirati per ragazzi con disabilità al termine del percorso scolastico. I bisogni propri del passaggio nell’età adulta, infatti, venivano solo in parte soddisfatti dalle misure già in vigore per la non autosufficienza e risultava necessario un rafforzamento delle iniziative di tipo educativo ed occupazionale. Per questo motivo l’Ats Finalese ha collaborato con il Comune di Loano per ottimizzare l’originario progetto ideato dall’Associazione Dopodomani Onlus insieme al Comune di Loano ipotizzando la collocazione, sempre all’interno di Villa Amico, di soggetti fragili e non del tutto autosufficienti da coinvolgere in percorsi di autonomia abitativa e inserimento lavorativo.

A seguito del reperimento di fondi Pnrr da parte del Distretto Finalese si è pertanto addivenuti alla stipula di un protocollo di intesa fra il Comune di Finale Ligure, capofila distrettuale, ed il Comune di Loano per completare la ristrutturazione del secondo piano della struttura, affidando la gestione dei fondi all’Ufficio Tecnico del Comune di Loano nonché (a cura del Distretto) la pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore con funzioni di coordinamento della conduzione dei servizi connessi alla collocazione degli ospiti fragili: l’Ente individuato è Anffas.

Il progetto di Villa Amico si articola su due ambiti, quello abitativo e quello lavorativo, in quanto entrambe le condizioni si presentano quali elementi concreti e indispensabili per la realizzazione di un percorso di autonomia, di autodeterminazione ed indipendenza della persona con disabilità. In particolare, gli interventi prevedono: attività volte al potenziamento e mantenimento delle autonomie personali; attività socio-relazionali quali il rispetto reciproco, sviluppo delle relazioni interpersonali e delle abilità di interazione con la comunità locale durante le uscite sul territorio; attività relative all’abitazione, gestione dei luoghi di vita, adattamento degli spazi, autonomia domestica quotidiana, domotica e assistenza a distanza mediante gli operatori coinvolti nella collaborazione; attività formative e occupazionali, anche legate alle realtà territoriali che si occupano di inclusione sociale e lavorativa e sviluppo delle competenze digitali. Queste azioni saranno coordinate da un’equipe multidisciplinare che procederà alla continua verifica ed accrescimento delle buone prassi.

Al primo e al secondo piano di Villa Amico sono stati realizzati alloggi in grado di ospitare fino a dieci persone con disabilità certificata, appartenenti a categorie protette, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni di ambo i sessi, residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale 5 Finalese. La progettazione promossa dalla rete territoriale composta da Ats 5 Finalese, Comune di Loano, Azienda Tutela Salute Ligure area Asl ed Enti del Terzo Settore, ha quale obiettivo generale la realizzazione di un sistema integrato di servizi orientati alla promozione di un cambiamento ed un empowerment della vita delle persone con disabilità del territorio. Il pianterreno della Villa, invece, sarà adibito a spazio comune e potrà essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività e laboratori. Completa la struttura un piano interrato adibito a magazzini. Gli alloggi in Villa Amico nascono dal desiderio, da parte della rete istituzionale e di supporto, di avviare sul territorio azioni concrete, volte a mettere al centro la persona con disabilità e in particolare: prevenire e accelerare il processo di de-istituzionalizzazione; offrire un ambiente protetto come riferimento di tipo residenziale o diurno e garantendo agli ospiti un’esperienza di vita simile a quella in ambiente familiare; mantenere e recuperare i livelli di autonomia delle persone adulte con disabilità, sulla base di un progetto personalizzato; favorire la socializzazione e l’integrazione sociale.

Dal punto di vista dell’inserimento lavorativo, per i beneficiari saranno promosse attività formative, anche nel settore delle competenze digitali, tirocini, percorsi di inclusione sociale volti ad accrescere le competenze e le conoscenze al fine di agevolarne l’accesso al mondo del lavoro, anche in modalità smart-working. Inoltre, saranno progettate attività lavorative legate sia alle realtà territoriali che già si occupano di inclusione sociale e lavorativa, come per esempio il progetto “Non uno di meno” (attività di social bar e ristorazione già presente nella città di Finale Ligure) o potranno essere avviate, in virtù della particolarità di Villa Amico, attività di occupazione innovative che permettano al territorio di acquisire ulteriori e necessari spazi di inclusione e di lavoro. Grazie agli ampi spazi presenti in Villa Amico si prevede di avviare una progettazione di tipo lavorativo all’interno dei locali al primo piano della villa utilizzando l’ampia cucina che si adatta ad accogliere progettazioni occupazionali.

Il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore alle politiche sociali Manuela Zunino dicono: “Il progetto di Villa Amico rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio e per tutta la provincia di Savona. Questa realtà si propone di promuovere un nuovo modo di intendere la residenzialità sociale, più vicino ai reali bisogni delle persone e delle famiglie. Negli ultimi anni abbiamo registrato un numero significativo di anziani con figli con disabilità tra i 18 e i 64 anni. In mancanza di alternative, i servizi sono stati spesso costretti a ricorrere a soluzioni di tipo sanitario. Tuttavia, i bisogni di queste persone non possono essere affrontati esclusivamente in strutture di cura. Le persone con disabilità hanno bisogno di ambienti che riproducano il più possibile un contesto familiare, luoghi in cui poter vivere in modo sereno, mantenendo relazioni, autonomia e abitudini quotidiane. Con Villa Amico vogliamo quindi creare spazi abitativi e opportunità lavorative che riducano il rischio di isolamento ed emarginazione, evitando percorsi di istituzionalizzazione. Il lavoro e le attività socio-occupazionali sono elementi fondamentali nei progetti di vita indipendente e nei percorsi del ‘Durante e Dopo di Noi’, perché permettono alle persone di costruire un futuro dignitoso e il più possibile autonomo”.

Dichiara Luciana di Mauro, presidente della Conferenza dell’Ats 5 Finalese ed assessore alla politiche sociali del Comune di Finale Ligure: “Sono lieta che il lavoro sinergico del territorio sia riuscito a dare i suoi frutti. Il progetto di Villa Amico è il primo risultato di una collaborazione che sarà via via implementata in conseguenza della recente riorganizzazione territoriali delle politiche sociali. Ringrazio l’Associazione Dopodomani onlus e tutti gli operatori dei servizi sociali e del Terzo Settore che hanno creduto nel progetto e ci hanno supportato”.