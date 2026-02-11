Stella, scontro auto-scooter sulla statale 334: un ferito trasportato in codice rosso al Santa Corona [AGG.]

Agg. 18.18 – Secondo le prime informazioni, il motociclista coinvolto nell’incidente non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stella. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17, a Stella, in località Rio Basco.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio, che si è verificato lungo la strada statale 334.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Stella insieme all’automedica del 118, che hanno fornito le prime cure agli occupanti dei veicoli coinvolti nell’impatto. Allertato anche l’elisoccorso Grifo.

Sul luogo del sinistro sono presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il traffico lungo la strada ha subito alcuni rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito lungo la ss334.