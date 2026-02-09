Marina Lombardi presidente dell’Associazione Sandro Pertini, Castellini: “Porterà avanti l’eredità di Elisabetta Favetta”

Stella. Marina Lombardi è la nuova presidente dell’Associazione Sandro Pertini di Stella, eletta dall’Assemblea dei soci. La nomina dopo la scomparsa di Elisabetta Favetta che, per lungo tempo, ha ricoperto con passione questo incarico. “La memoria – ha sottolineato Marina Lombardi – non è un esercizio del passato, ma una responsabilità verso il presente e il futuro”.

La nuova presidente ha inoltre evidenziato l’impegno a guidare l’Associazione con serietà, trasparenza e visione, rafforzandone il ruolo culturale e civile nel rispetto dei valori incarnati da Sandro Pertini.

Tra le priorità del nuovo mandato, il consolidamento organizzativo dell’Associazione, la valorizzazione degli spazi e delle attività legate alla memoria di Pertini, l’ampliamento della partecipazione attiva dei volontari e lo sviluppo di iniziative capaci di portare il messaggio pertiniano dentro e fuori dal territorio.

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro alla neo presidente dell’Associazione Sandro Pertini e a tutto il nuovo direttivo, a partire dall’amico Marco Nicolini. – aggiunge il sindaco, Andrea Castellini – Assumere la guida di una realtà così significativa per il nostro territorio è una sfida emozionante e di grande responsabilità. Sono convinto – prosegue – che Marina saprà muoversi nel solco tracciato dalla presidenza storica del Cavaliere e Ufficiale della Repubblica Elisabetta Favetta, custode instancabile della memoria del Presidente più amato dagli italiani, mantenendo intatti quei valori di libertà e giustizia che la Favetta ha saputo proteggere con dedizione in questi anni”.

“Allo stesso tempo, accogliamo con entusiasmo l’obiettivo di una necessaria modernizzazione e ci rendiamo disponibili di essere, come sempre del resto, partner attivi e propositivi di questi obbiettivi per il futuro della Casa Museo Sandro Pertini di Stella”.