Sogno guida il Pietra: “Volevamo reagire, questa vittoria conta tantissimo”

Il Pietra Ligure risponde subito dopo la sconfitta e lo fa con una prestazione di spessore, centrando una vittoria pesante che rilancia morale e ambizioni. Nel 2-0 contro la Genova Calcio c’è anche la firma di Santiago Sogno nell’assist del primo gol, protagonista soprattutto per qualità, personalità e continuità di rendimento, premiate dagli applausi al momento della sostituzione. Un successo che, come sottolineato dal centrocampista biancoceleste nel post partita, nasce dalla forza del gruppo e dalla capacità di unire prestazione e risultato.

“Temevo un po’ questa partita per l’avversario, perché non è mai facile vincere, soprattutto contro una squadra così. Venivamo da una sconfitta e dovevamo riscattarci subito. A volte fai buone prestazioni ma non porti a casa il risultato, oggi invece siamo riusciti a fare entrambe le cose e siamo molto contenti”.

Una gara intensa, ricca di episodi, con occasioni da una parte e dall’altra, pali, traverse e anche un rigore sbagliato dal Pietra. In questo contesto, il gol del vantaggio prima dell’intervallo ha avuto un peso specifico determinante. “È stato importantissimo andare in vantaggio a fine primo tempo. Ci sono state occasioni per entrambe le squadre e anche il nostro portiere ha fatto due o tre parate incredibili. Siamo stati bravi a sfruttare quel momento e poi a mantenere il risultato”.

Nella ripresa i biancocelesti hanno gestito con lucidità e intensità, trovando anche il raddoppio e chiudendo definitivamente i conti. “C’erano ancora 45 minuti da giocare e non è mai facile, perché davanti avevamo una squadra importante. Non prendere gol e segnare il secondo penso sia stata la botta finale. Da lì in poi abbiamo tenuto fino alla fine con grande carattere e grande intensità”.

Lo sguardo ora si sposta sulle prossime settimane, che si preannunciano dense di impegni e cariche di significato. Il Pietra Ligure è atteso da un percorso impegnativo, con la consapevolezza di ciò che lo aspetta. “Sapevamo che saremmo andati incontro a settimane così. Credo che per la prima volta nella storia il Pietra partecipi a una competizione a livello nazionale, contro società importanti. Cercheremo di farci conoscere non solo per quello che facciamo in campo, ma anche come squadra fuori regione”.

Prima però un momento di recupero, poi subito testa al prossimo appuntamento. “Adesso ci riposiamo e poi mercoledì affronteremo la Solbiatese con grande rispetto, ma senza paura”.