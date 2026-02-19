Sicurezza nell’Oltre Letimbro, vertice in Prefettura: dialogo costante tra istituzioni e imprese per rafforzare il presidio del quartiere

Savona. Lo scorso 4 febbraio presso la Prefettura di Savona si è svolto un importante incontro, dedicato alla sicurezza nel quartiere Oltre Letimbro della città di Savona, alla presenza delle principali autorità delle forze dell’ordine, delle istituzioni locali e delle rappresentanze delle imprese del territorio.

L’evento ha visto la partecipazione del prefetto Carlo De Rogatis e del questore Giuseppe Mariani unitamente a rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale di Savona e dell’assessore alla sicurezza, Barbara Pasquali.

L’incontro è stato promosso da Confartigianato Savona, che ha portato all’attenzione delle autorità le istanze delle attività commerciali del quartiere, alla luce delle segnalazioni e le preoccupazioni manifestate nel corso degli ultimi mesi.

Insieme all’associazione degli artigiani era presente una rappresentanza degli esercizi commerciali, Cristina Scaramuzza, titolare della polleria “Cri e Mauri”, e Gabriele Davanzante, titolare del supermercato Ekom.

Il confronto è stato incentrato sulle situazioni di criticità che hanno interessato l’area sin dalla scorsa estate, con particolare riferimento agli episodi occorsi durante le festività natalizie, culminati nell’arresto di un soggetto responsabile di appiccare incendi notturni.

Nel corso degli interventi è stato concordato, congiuntamente alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale e all’amministrazione comunale, di attenzionare la zona di Oltre Letimbro, riconosciuta come punto nevralgico per l’economia savonese, ospitando non solo numerose attività commerciali, ma anche istituti scolastici, centri sportivi e un consistente tessuto residenziale.

Lo scambio di informazioni e il resoconto delle attività dalle forze dell’ordine e dalla Polizia locale svolte nell’ultimo anno hanno fatto emergere l’importanza di un dialogo costante tra i soggetti istituzionali e le imprese, al fine di consolidare misure di presidio del territorio efficaci e durature.

L’assessore alla sicurezza del Comune di Savona Barbara Pasquali, ricordando il lavoro della polizia locale cruciale per il buon esito di alcune operazioni afferma: “Da sempre questa amministrazione sta lavorando per venire incontro ai vari bisogni che ogni quartiere richiede e manifesta. In particolare, negli ultimi mesi nell’Oltre Letimbro si sono fatte varie azioni relativamente al presidio del territorio (costante, anche con agenti della Polizia Locale che, a piedi garantiscono la presenza nelle varie vie), si è lavorato in sinergia e collaborazione con le altre forze dell’ordine sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di lotta al degrado. Sono stati stanziati anche ingenti fondi per l’implementazione della videosorveglianza in piazza Maestri dell’Artigianato e nella zona della chiesa di San Paolo e vie adiacenti. Si continuerà a lavorare in stretta collaborazione con tutte le altre forze dell’ordine per fare rete e per rendere sempre più vivibile il quartiere”.

Anche Confartigianato Savona esprime soddisfazione per la piena condivisione di intenti e per la disponibilità al confronto manifestata durante il tavolo, evidenziando che: “Garantire la sicurezza in aree strategiche per la vita economica e sociale della città non è soltanto un’esigenza di ordine pubblico, ma una condizione imprescindibile per la qualità della vita e il sostegno alle attività economiche locali.”

L’incontro odierno rappresenta un significativo passo avanti verso un presidio continuo e coordinato della sicurezza nel quartiere Oltre Letimbro, confermando la volontà di tutte le parti di proseguire in un percorso di monitoraggio condiviso e interventi concreti, a supporto dei cittadini e degli operatori economici.