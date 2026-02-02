Sicurezza, a Carcare si implementa il servizio di vigilanza notturna con più attenzione agli edifici comunali

Carcare. Più attenzione alle zone sensibili del paese, spesso teatro di atti vandalici. L’Amministrazione comunale di Carcare ha prorogato fino al 2028 il contratto con l’Istituto di vigilanza “Vigili dell’Ordine” per controlli mirati nelle ore notturne che interesseranno, in particolare, gli edifici comunali, la biblioteca, la mensa scolastica, la scuola materna e la sede della primaria nonchè le palestre.

“Abbiamo ritenuto necessario attivare ulteriori e peculiari servizi di vigilanza sul territorio, garantendo con ciò una maggiore sicurezza, nonché ogni migliore tutela del patrimonio comunale – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Siamo riusciti ad ottenere un contratto allo stesso costo del passato, vincolato per tre anni, che ci assicura maggiori controlli e anche mirati, al fine di scongiurare episodi vandalici che arrecano danni, spesso ingenti, alle strutture comunali”.

La spesa si aggira sui 1300 euro annui più Iva ed è stata ripartita sui vari capitoli di bilancio di competenza. A differenza del passato, pertanto, oltre al monitoraggio generico delle vie del paese, maggiore attenzione sarà dedicata alle aree indicate.