Cittadinanza onoraria alla memoria di Pertini: Celle aderisce all’iniziativa promossa dal sindaco di Stella

Celle Ligure. Piena e convinta adesione del Comune di Celle all’ iniziativa del sindaco di Stella, Andrea Castellini, per conferire la cittadinanza onoraria alla memoria del Presidente Sandro Pertini.

“Pertini rappresenta una delle figure più alte e autentiche della nostra Repubblica: partigiano, garante della Costituzione, Presidente profondamente amato dagli italiani. I valori che ha incarnato: libertà, giustizia, rigore morale e senso dello Stato, costituiscono ancora oggi un riferimento fondamentale per le nostre comunità. – sottolinea il sindaco, Marco Beltrame – Come Amministrazione abbiamo avuto l’onore di visitare la casa di Pertini a Roma. Sedermi alla scrivania del Presidente, nel luogo dove ha servito lo Stato con passione e coerenza, è stata un’emozione indescrivibile, che ha rafforzato il senso di responsabilità verso le istituzioni che siamo chiamati a rappresentare. Quella casa, oggi riaperta alla collettività, grazie all’opera del nostro concittadino Invan Giuseppe Drogo Inglese, custode attento della memoria del Presidente. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria – continua – sarà portata al prossimo Consiglio Comunale, affinché l’adesione del nostro Comune si traduca in un atto ufficiale e condiviso”.

“Celle Ligure – conclude – si unisce con convinzione e sentimento a questa iniziativa, nella consapevolezza che ricordare Pertini significa rinnovare ogni giorno l’impegno verso una politica fatta di integrità, umanità e rispetto delle istituzioni democratiche”.