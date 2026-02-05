Sgombero neve ostacolato da rami e alberi, a Calizzano ordinanza urgente per i proprietari di terreni

Calizzano. Lo sgombero della neve è troppo spesso ostacolato dai rami e dai tronchi che si abbattono sulle strade, il sindaco di Calizzano emette l’ordinanza per invitare i proprietari dei terreni adiacenti alle vie di comunicazione ad intervenire.

“Come abbiamo avuto modo tutti noi di vedere in occasione delle ultime precipitazioni nevose (peraltro non particolarmente copiose

rispetto a quelle che si è stati soliti vedere nel tempo) in molte zone del nostro territorio, in particolare nelle zone Durante, Vetria, Barbassiria e Caragna, la percorribilità delle strade prima e oltre che per l’accumularsi della neve al suolo, è stata resa difficile e in alcune occasioni interrotta da alberi, rami e ramaglie che hanno invaso la carreggiata”, spiega Pierangelo Olivieri.

E prosegue il sindaco: “Già con Ordinanza Sindacale del 12 gennaio scorso si è provveduto in argomento disponendo in urgenza alcuni interventi di taglio non procrastinabili. Con la presente si invita tutti gli interessati quali proprietari, conduttori e comunque detentori di aree boschive limitrofe alla viabilità a provvedere agli interventi di taglio, in maniera preventiva e per come dovuto, nell’interesse pubblico ed al fine di evitare il ripetersi dei fenomeni di cui sopra, di disagi e danni che potrebbero anche aggravarsi, con riserva da parte di questa Amministrazione Comunale di assumere in difetto e diversamente gli opportuni atti e iniziative, anche in sinergia con

gli altri Enti e Istituzioni preposti e competenti”.