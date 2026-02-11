Sfilata dei Gruppi Mascherati del “Carleve’ ‘D Mondvì”: presente anche l’associazione “Vecchia Loano”

Loano. L’Associazione “Vecchia Loano” ha partecipato con due delle maschere rappresentative della città di Loano, Beciancin e la principessa Zenobia del Carretto Doria, alla Sfilata dei Gruppi Mascherati del “Carleve’ ‘D Mondvì”, domenica 08 Febbraio 2026.

Il corteo delle Maschere dei Carnevali del Piemonte, della Val d’Aosta e della Liguria è partito alle ore 15 da Mondovì Breo – Centro storico – da Piazza Santa Maria Maggiore ed è arrivato in Piazza San Pietro.

Numerose la maschere partecipanti che hanno portato per le strade di Mondovì la tradizione, la storia e la cultura italiana.