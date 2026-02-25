Sestri Levante, Leccese applaude la reazione dopo il pari: “Rigore una mazzata”. Poi esalta Pane: “Prodezza da capitano”

VADO LIGURE. Un pareggio costruito con carattere e qualità. Dopo l’1-1 maturato tra Vado e Sestri Levante, il viceallenatore corsaro Massimiliano Leccese ha commentato la prestazione dei suoi nel post partita.

“Dopo un buon primo tempo, da entrambe le squadre, è stata anche una bella partita da vedere: non c’è stata una squadra che si è chiusa o una che ha schiacciato l’altra, ci sono state belle giocate da entrambe”, esordisce.

L’episodio chiave arriva a inizio ripresa, con il rigore che porta avanti i rossoblù: “Pronti via, primo minuto del secondo tempo, prendere un rigore contro una squadra che prende pochissimi gol come il Vado poteva essere una mazzata che ti cambia la partita o ti leva lucidità”.

La reazione però convince: “Rispetto al sabato scorso, dove abbiamo avuto magari un pizzico meno di lucidità per troppa voglia di sistemare la partita, oggi invece abbiamo avuto la pazienza e la lucidità giusta di lavorare e di andare a cercare quello per cui ci prepariamo in settimana”.

Il Sestri non si abbassa e trova il pari con la rovesciata del capitano Massimiliano Pane: “Abbiamo avuto il coraggio di non schiacciarci, a parte qualche momento che ci sta per i valori del Vado. Siamo stati coraggiosi e lucidi nelle giocate contro una grandissima squadra, solida e con valori fuori categoria. Questo amplifica ancora di più la prestazione”.

Poi l’episodio che decide il match: “La prodezza di Pane l’abbiamo vista tutti: il capitano ogni tanto ci abitua anche in allenamento a queste cose, se le fa in partita anche meglio”.

Il punto viene accolto con soddisfazione anche per l’ambiente: “È stato bello dare una soddisfazione ai ragazzi e ai tifosi che sono venuti in buon numero. Uscire non sconfitti dal campo del Vado, dal Chittolina, non è impresa da poco”.

Sulla crescita del gruppo, Leccese sottolinea il percorso compiuto: “Partivamo con una squadra al 95% nuova. Basta vedere la prima partita in casa con il Saluzzo, persa 5-2: poteva destabilizzare, ma abbiamo lavorato con pazienza e voglia”.

Un lavoro basato su intensità e principi chiari: “Durante la settimana lavoriamo tantissimo su intensità e profondità, un lavoro non facile da assimilare subito. Sono stati importanti i ragazzi di esperienza come Pane e Raggio Garibaldi, che hanno dato impronta ai più giovani”.

I risultati della parte centrale del campionato ne sono la conferma: “Abbiamo visto i frutti del lavoro e vogliamo continuare sull’entusiasmo di questa fase. Il lavoro porta sempre risultati”.

Infine lo sguardo al finale di stagione: “Il punto di oggi ci dà entusiasmo in vista del rush finale. Da qui in poi ci sono dieci partite: sono quelle che rimangono impresse. Dobbiamo lavorare settimana per settimana senza accontentarci. Poi dove si arriva si arriva”.