Sestrese-Savona, la versione di Valmati: “Nella ripresa meglio noi, pareggio giusto”

Una partita di calcio è un po’ come un dipinto. La si può interpretare e leggere nei modi più svariati con i goal che sono l’unico parametro a determinare il risultato. Sarpero ha preso subito la parola interrompendo la domanda – aveva capito che si sarebbe parlato di una ripresa più equilibrata – affermando “c’è stata un sola squadra in campo”, mentre secondo il mister della Sestrese Enrico Valmati a un primo tempo di predominio savonese ha fatto seguito una ripresa di marca più locale.

L’impressione è che la verità sia nel mezzo: nel senso che il primo tempo è stato decisamente a favore del Savona, con Agostino mai impegnato, mentre nella ripresa è stato un costante ribaltamento di fronte con la Sestrese che ha ribattuto agli attacchi del Savona. Insomma, i secondi 45 minuti non sono stati un monologo biancoblù ma è pur vero che azioni alla mano avrebbe meritato qualcosa in più il Savona nel complesso della gara. Qui la cronaca della partita con le azioni salienti.

“Un pareggio giusto – esordisce l’allenatore genovese – tra due squadre ferite che vogliono risalire la classifica. Nel primo tempo ha giocato meglio il Savona e ha meritato il vantaggio. Nella ripresa siamo venuti fuori noi e abbiamo meritato di passare sul 2 a 1. Un pareggio che dovremo far valere vincendo la partita in più che dobbiamo giocare rispetto a loro”.

Ha stupito la scelta di tenere in panchina il capocannoniere del campionato Edoardo Repetto: “Io da allenatore devo preparare le partite per il bene della squadra. Ho pensato che non avremmo potuto fare il nostro gioco visto che il Savona sarebbe partito molto forte. Ho parlato col ragazzo e ha capito che poteva dare una grossa mano entrando nella ripresa. Ho avuto quasi ragione”.

La Sestrese era partita fortissimo in campionato. Poi un calo netto a novembre ha vanificato lo sforzo iniziale. Ora un buon ritmo ma distante da quello devastante di inizio stagione: “La ragione è semplice – spiega – ed è nella serie di infortuni che ci ha colpito. Se siamo al completo possiamo dire la nostra“.

Infine, Valmati è noto per la preparazione meticolosa alle gare. Quale differenza tra affrontare il 3-4-2-1 di Cola e il 4-3-1-2 di Sarpero? “Contro Cola – conclude – era più una questione di duelli a tutto campo e contava molto la prova dei singoli. Contro Sarpero vince chi gioca meglio a livello di squadra”