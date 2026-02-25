Servizio civile, disponibili alcuni posti alla Croce Bianca di Borghetto: ecco come candidarsi

Borghetto Santo Spirito. Anche nel 2026 la Croce Bianca di Borghetto mette a disposizione alcuni posti nell’ambito del bando per il Servizio Civile Universale.
Il servizio avrà una durata di 12 mesi, per 25 ore a settimana, e darà diritto ad un compenso di 520 euro mensili.
Il bando per il servizio civile universale è rivolto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni.
Le domande vanno presentate entro le 14 dell’8 aprile. Su questo sito di Anpas tutte le informazioni.
Chi avesse bisogno di chiarimenti può recarsi presso la sede della pubblica assistenza borghettina in via Andreino Patrone 6 oppure inviare una mail a segreteria@crocebiancabss.it.