Serie D, Vado-Saluzzo LIVE: rossoblù chiamati a vincere per continuare la corsa con il Ligorna

VADO-SALUZZO 4-0 (6′ , 10′, 28′, 43′ Arras)

45’+1′ Finisce il primo tempo: Vado avanti 4-0 sul Saluzzo, decide i poker di Arras e tanto cinismo.

45′ Un minuto di recupero.

43′ Poker di Arras! Scatenato oggi! Bel colpo di testa di Raffini, il 7 controlla e entra in area. Poi supera, per la quarta volta, Vespier: 4-0, l’uomo partita di oggi lo abbiamo già.

40′ Ultimi cinque minuti di primo tempo. Rossoblù compatti e pronti a ripartire, ospiti che provano a trovare un varco per fare male. Sta diminendo l’entità della pioggia, addirittura sembra quasi stare per smettere.

35′ Modalità gestione per il Vado. Il Saluzzo sta provando a reagire ma l’inerzia sembra tutta dalla parte dei vadesi.

28′ Tripletta di Arras! Imbucata di Ciccone per Raffini, devia Vespier e sulla ribattuta è ancora il numero 7 a segnare, questa volta con una rovesciata. 3-0 Vado, risultato praticamente in cassaforte (a meno di clamorosi colpi di scena).

25′ Di Lernia ferma Ciccone lanciato in ripartenza: giallo per lui.

22′ Proteste ospiti che volevano un cartellino rosso per Arras, scontratosi in corsa con Vespier. Per l’arbitro è solo cartellino giallo, un fallo che comunque non andava commesso: non serviva a nulla.

20′ Con piglio e carattere, gli uomini di Cacciatore stavano approcciato bene la partita. Ma il Vado è stato cinico e nel giro di quattro minuti è andato sul doppio vantaggio. Piemontesi ora in difficoltà mentale, rossoblù che ne devono approfittare per controllare ancor di più la partita.

18′ Colpo di testa di Naso sugli sviluppi di punizione: va in presa sicura Bellocci.

16′ Bellocci in uscita si ostacola con Gulinelli e la palla non la prende nessuno dei due. Fa poi un buon lavoro Rosa ad andarla a recuperare e prendersi un prezioso calcio di punizione.

14′ Pioggia aumentata d’intensità nel giro di qualche minuto. Il campo comunque sta reggendo.

11′ Ammonito Allasina tra le fila del Saluzzo.

10′ Raddoppio del Vado! Ancora Arras! C’è sempre lui a spedire in rete le ribattute, questa volta sulla punizione di Ciccone. Saluzzo punito nel giro di due minuti.

6′ Arras! Il Vado è in vantaggio! Il numero 7 arriva a colpire in rete la palla che De Rinaldis aveva calciato sul palo con una grande conclusione a giro, deviata anche dal bellissimo intervento in tuffo di Vespier. Rossoblù avanti 1-0.

4′ Ci prova Lovaglio dalla lunga distanza: tiro centrale che blocca in presa Bellocci.

3′ Saluzzo subito arrembante, Gulinelli devia in corner il tentativo di cross dalla destra dei piemontesi.

Si parte! Pioggia battente sul “Chittolina”.

Primo tempo

Le formazioni:

Vado Ligure: 22 Bellocci, 5 Saltarelli, 6 Pisanu, 7 Arras, 9 Raffini, 10 Ciccone, 14 Gulinelli, 17 Lazzarini, 20 De Rinaldis, 70 Stampi, 97 Rosa. A disposizione: 12 Gattuso, 4 Bondioli, 18 Abonckelet, 27 Cecchinato, 32 Alfiero, 33 Sacco, 77 Bonotto, 88 Alluci, 99 Giacchino. Allenatore: Sesia.

Saluzzo: 1 Vespier, 2 Gjergji, 3 Naso, 4 Di Lernia, 5 Rossi, 6 Conrotto, 7 Allasina, 8 Mosca, 9 Valenti, 10 Lovaglio, 11 Magnaldi. A disposizione: 12 Vedramini, 13 Ravera, 14 Shita, 15 Maero, 16 Maugeri, 17 Becchio, 18 Lazzaro, 19 Lungu, 20 Kone. Allenatore: Cacciatore.

Arbitra Pasqualini di Macerata, coadiuvato da Fiordi (Gubbio) e Scorrano (Lecce).

Vado Ligure. Nonostante le difficoltà di una partita in trasferta ad Imperia, sia per i valori dei neroazzurri sia per il campo pesante, il Vado settimana scorsa ha perso due punti pareggiando 2-2 al “Ciccione”. Con la vittoria del Ligorna a Sestri Levante, adesso i genovesi sono avanti di due punti. Una lunghezza molto corta, assolutamente recuperabile con uno scontro diretto ancora da giocare, ma i rossoblù dovranno sbagliare il meno possibile e sperare in un passo falso dei rivali che oggi riceveranno proprio la squadra di Riolfo. Lato Vado, al “Chittolina” arriverà il Saluzzo di Cacciatore che ha ritrovato la vittoria nello scorso turno contro il Gozzano e affronterà i vadesi con più spensieratezza.