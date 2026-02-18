Serie D, non omologato il risultato di Celle Varazze-Cairese: c’è il ricorso delle civette

Il risultato tra Celle Varazze e Cairese non è stato omologato. Questa la notizia arrivata stamattina: congelato l’1-0 dei gialloblù.

La motivazione sta in un episodio avvenuto al 75′: il club ha presentato ricorso contestando un mancato doppio giallo a Boveri, con il direttore di gara che sul fallo su Gnecchi ha ammonito Giorcelli.

Da capire la scelta dell’arbitro, capendo se si è trattato di uno scambio di persona o di un’altra decisione separata. Situazione che sarà esaminata nei prossimi giorni per emettere il nuovo verdetto. Non rimane, quindi, che attendere ulteriori novità.