Ultim'ora

Serie D, non omologato il risultato di Celle Varazze-Cairese: c’è il ricorso delle civette

I biancoblù contestano il mancato giallo a Boveri, già ammonito, con l'arbitro che invece lo ha sventolato a Giorcelli

CelleVarazze vs Cairese

Il risultato tra Celle Varazze e Cairese non è stato omologato. Questa la notizia arrivata stamattina: congelato l’1-0 dei gialloblù.

La motivazione sta in un episodio avvenuto al 75′: il club ha presentato ricorso contestando un mancato doppio giallo a Boveri, con il direttore di gara che sul fallo su Gnecchi ha ammonito Giorcelli.

Da capire la scelta dell’arbitro, capendo se si è trattato di uno scambio di persona o di un’altra decisione separata. Situazione che sarà esaminata nei prossimi giorni per emettere il nuovo verdetto. Non rimane, quindi, che attendere ulteriori novità.

 

 

