Serie D: il Vado rallenta e perde il primo posto, 2 a 2 a Imperia

Imperia-Vado 2-2 (27′ Bresciani, 77′ Boccia – 21′ Ciccone, 70′ Alfiero)

Secondo tempo:

90’+3 Fischio

90′ Tre minuti di recupero.

89′ Cross da sinistra. Alfiero svetta, Rossi para a terra.

77′ GOL IMPERIA! Boccia trova il “gol della domenica”. Il centrocampista locale dai trenta metri fa partire una splendida staffilata. Il pallone si infila imparabilmente al sette. “Euro gol”, nulla da fare per Bellocci. Botta e risposta come nella prima frazione. 2-2.

70′ GOL VADO! Segnatura da attaccante di razza per Alfiero. Il bomber rossoblu riceve dal limite, si gira spalle alla porta e fa partire un gran destro diretto all’incrocio, facendosi perdonare il rigore sbagliato nel primo tempo. Il portiere Rossi tocca ma non basta, la palla finisce in rete. 1-2.

63′ Occasionissima Imperia. Altra palla vagante in area. Diallo se la ritrova a otto metri. L’attaccante nerazzurro, di fatto davanti a Bellocci con tutto lo specchio a favore, con il corpo all’indietro spara alle stelle.

Fase centrale della ripresa invece al momento bloccata.

48′ Dalla parte opposta Alfiero avanza centralmente. Il suo sinistro dai venticinque metri sfila di poco a lato. Due giri di lancetta e già due situazioni da annotare sul taccuino.

47′ Imperia subito davanti. Bresciani (il migliore dei suoi) affonda a sinistra e mette al centro. Busato riceve in area ma svirgola mandando alto.

La gara riprende alle 16:08.

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Imperia-Vado 1-1.

45’+1 Punizione Imperia dai venticinque metri. Va Busato, Bellocci si distende e respinge.

45′ Due minuti di recupero.

41′ Pressione Vado. Ciccone va via dal fondo destro e mette al centro. Mischia caotica nell’area piccola, nessun giocatore ospite riesce nella deviazione vincente sotto misura. La difesa locale rinvia in affanno.

38′ Occasione Vado. Alluci tambureggiante, avanza centralmente da centrocampo saltando tre avversari, si presenta al limite dell’area a calcia dritto per dritto. Rossi, con un colpo di reni, alza sopra la traversa.

32′ Imperia vicino al gol. La retrogiardia rossoblu scricchiola ancora per vie centrali. Conti entra in area e da ottima posizione spara alto. Prima mezz’ora piacevole, giocata a buoni ritmi e con diverse situazioni da ambo le parti.

29′ Vado subito davanti. Le conclusioni di Alluci e Alfiero vengono murate.

27′ GOL IMPERIA! difesa vadese colpevolmente sorpresa da un lancio dalla fascia destra, scaturito da un calcio da fermo. Sventagliata di Busato per Breciani. Il giocatore locale, trovatosi solo davanti a Bellocci, lo supera in uscita con una finta e deposita in fondo al sacco. 1-1.

21′ GOL VADO! Ciccone è una sentenza. Giocata classica del fantasista rossoblu, che rientra de destra e dalla lunetta dell’area fa partire un sinistro chirurgico. La palla tocca il palo interno e finisce in rete. Marcatura numero 8° in campionato per il centrocampista offensivo vadese. 0-1.

Aggiornamento in tempo reale dagli altri campi, Ligorna in vantaggio a Sestri Levante (0-1).

12′ Occasione Imperia, partita frizzante. Palla vagante in area: Bresciani calcia a botta sicura. Bellocci si supera con un balzo felino e respinge.

8′ SBAGLIATO! Lo stesso Alfiero, incaricatosi della battuta del panalty, si fa ipnotizzare da Rossi. Tiro debole e rasoterra, il portiere nerazzurro si distende a destra e para. Due grandi opportunità non sfruttate per la squadra di Sesia in avvio.

7′ Rigore Vado. Cross dalla destra, Alfiero finisce a terra. Proteste del pubblico locale, l’arbitro indica il dischetto.

4′ Vado vicino al vantaggio. Contropiede 2 vs 2. Alfiero serve Arras. Il portiere locale si oppone in uscita. Sulla respinta Alfiero indirizza verso la porta ormai sguarnita. Guida salva provvidenzialmente l’Imperia con un intervento da ultimo uomo in prossimità della riga.

L’incontro prende il via in leggero ritardo rispetto all’orario previsto (15:04).

Tabellino:

Imperia: Rossi, Di Giosia, Spezzano, Viti, Guida, Del Bello, Bresciani, Boccia, Conti (83′ L. Insolito), Busato, Diallo

A disp.: Trucco, Bettin, Gemetto, Freccero, Vendigni, Giorgetti, Saretti, Casagrande, L. Insolito. Allenatore: Riolfo

VADO: Bellocci, Bondioli (65′ Gulinelli), Saltarelli, Pisanu, Arras (59′ Raffini), Ciccone, Lazzarini (84′ Giacchino), Alfiero, Stampi (64′ Sacco), Alluci (72′ Abonckelet) Rosa

A disp: Gattuso, Gulinelli, Abonckelet, De Rinaldis, Cecchinato, Sacco, Bonotto, Giacchino. All. Sesia

Arbitro: Samuele Camia (Nichelino). Assistenti: Fabrizio Perri (Lamezia Terme) e Marzio Giaveno (Pinerolo)

Note: Pomeriggio fresco e soleggiato (17°). Fondo d’erba in discrete condizioni. Angoli 2-3.