Il punto

Serie D Girone A (25^ giornata): altro sorpasso Ligorna sul Vado, Cairese stoppata e Celle Varazze sempre più giù

Sestri Levante corsaro al "Chittolina", fermata sull'1-1 la squadra di Sesia. K.O. per quelle di Floris e Pisano

Generico febbraio 2026

Il Vado pareggia 1-1 nel big match di giornata contro il Sestri Levante, che ha agguantato la partita grazie alla rovesciata da urlo di capitan Pane. Un risultato che, vista la vittoria per 5-1 del Ligorna sul Club Milano, riporta i rossoblù al secondo posto con i genovesi in avanti di un punto. Una corsa punto a punto che ora mette di fronte ai vadesi uno snodo cruciale: prossima settimana la trasferta a Varese, poi dopo il riposo la partitissima contro il Ligorna che potrà voler dire tantissimo per la corsa alla Serie C.

Cairese sconfitta tra le mura amiche del “Brin” dalla Sanremese. Un K.O. firmato Grosso e Djorkaeff che interrompe il trend positivo dei gialloblù, spenti e meno propositivi nel secondo tempo. Si fermano a undici i risultati utili consecutivi della squadra di Floris. Da segnalare un rigore parato da Spatari nel primo tempo.

Perde anche il Celle Varazze di Pisano, 2-0 sul campo del Chisola. Civette che rimangono in pieno zona playout con all’orizzonte una sfida da non sbagliare contro la NovaRomentin.

Serie D Girone A (24^ giornata)

Biellese 1902 1-0 Asti, Cairese 0-2 Sanremese Calcio, Chisola Calcio 2-0 Celle Varazze F.B.C., Gozzano 0-0 Imperia, Lavagnese 1919 0-1 Derthona FBC 1908, Ligorna 1922 5-1 Club Milano, NovaRomentin 3- 1 Varese FC, Vado 1-1 Sestri Levante, Valenzana Mado 1-4 Saluzzo.

La classifica

Ligorna 59, Vado 58, Sestri Levante e Chisola 46, Biellese 40, Varese 39, Saluzzo 36, Sanremese 35, Imperia 34, Derthona 31, Valenzana Mado 29, Cairese 28, Gozzano 26, Celle Varazze 25, Club Milano 23, Asti 22, Lavagnese 1919 22, NovaRomentin (-1) 17.

Serie D Girone A: prossimo turno

Sestri Levante-Lavagnese, Celle Varazze-NovaRomentin, Club Milano-Valenzana Mado- Derthona-Biellese, Imperia-Chisola, Ligorna-Gozzano, Saluzzo-Cairese, Sanremese-Asti, Varese-Vado.

Formazione Vado:

22 Bellocci, 4 Bondioli, 5 Saltarelli, 7 Arras, 10 Ciccone, 17 Lazzarini, 20 De Rinaldis, 32 Alfiero, 77 Bonotto, 88 Alluci, 97 Rosa. A disposizione: 1 Gattuso, 9 Raffini, 11 Vita, 18 Abonckelet, 24 Lupinacci, 27 Cecchinato, 31 Messina, 33 Sacco, 99 Giacchino. Allenatore: Sesia.

Formazione Cairese:

Ceppi, Boveri (C), Scarrone, Gulli, Spatari, Anselmo, Giorcelli, Gargiulo, Castiglia, Federico, Piacenza. A disposizione: Cat Berro, Turone, Di Lucia, Deseri, Colletto, Sancinito, Graziani T., Hernandez, Vignaroli. Allenatore: Roberto Floris

 

