Serie D Girone A (24^ giornata): il Vado continua la partita a poker, la Cairese torna alla vittoria contro il Celle Varazze

Continua a gonfie vele il percorso e del Vado, oggi vittorioso contro il Club Milano. Pratica regolata tutta nella seconda frazione di gioco. Pronti via, Alfiero insacca al rientro dagli spogliatoi, Arras ne sigla due nel giro di un quarto d’ora e Raffini mette il punto esclamativo a poco dal termine. Contro il Club Milano la squadra di Sesia mantiene le aspettative e non concede un centimetro al Ligorna vittorioso in trasferta contro il Varese.

L’atteso big match tra Celle Varazze e Cairese termina in favore dei valbormidesi. La tanta attesa vittoria, che mancava da cinque gare, arriva nella giornata più importante e decisiva di questo ultimo periodo per i gialloblù. Intanto i risultati utili consecutivi diventano undici e, almeno per una domenica, il fantasma del pareggio è stato scacciato.

Piacenza segna nel primo tempo, Donaggio lascia in dieci i suoi a metà del secondo. In una gara ben amministrata dalla squadra di Floris, il Celle Varazze fatica a trovare le idee e inserisce entrambi i piedi in zona playout. Dall’inizio del campionato la Cairese ritrova invece il sole e la serenità che sono di casa in mezzo tra zona arancione e zona playoff, godendosi dopo lunghi mesi di buio il buon tempo della primavera.

Serie D Girone A (21^ giornata)

Sestri Levante 0 – 1 Gozzano, Asti 2 – 0 NovaRomentin, Celle Varazze F.B.C. 0 – 1 Cairese, Club Milano 0 – 4 Vado, Derthona FBC 1908 0 – 1 Chisola Calcio, Saluzzo 0 – 0 Lavagnese 1919, Imperia 2 – 0 Valenzana Mado, Sanremese Calcio 2 – 1 Biellese 1902, Varese FC 1 – 3 Ligorna 1922.

La classifica

Vado 57, Ligorna 1922 56, Sestri Levante 45, Chisola Calcio 43, Varese FC 39, Biellese 1902 37, Saluzzo 33, Imperia 33, Sanremese Calcio 32, Valenzana Mado 29, Derthona FBC 1908 28, Cairese 28, Celle Varazze F.B.C. 25, Gozzano 25, Club Milano 23, Asti 22, Lavagnese 1919 22, NovaRomentin (-1) 14.

Serie D Girone A: prossimo turno

Biellese 1902 – Asti, Cairese – Sanremese Calcio, Chisola Calcio – Celle Varazze F.B.C., Gozzano – Imperia, Lavagnese 1919 – Derthona FBC 1908, Ligorna 1922 – Club Milano, NovaRomentin – Varese FC, Vado – Sestri Levante, Valenzana Mado – Saluzzo.

Formazione Vado:

22 Bellocci, 4 Bondioli, 5 Saltarelli, 6 Pisanu, 7 Arras, 10 Ciccone, 14 Gulinelli, 20 De Rinaldis, 32 Alifiero, 77 Bonotto, 97 Rosa. A disposizione: 1 Gattuso, 9 Raffini, 11 Vita, 17 Lazzarini, 18 Abonckelet, 27 Cecchinato, 33 Sacco, 70 Stampi, 88 Alluci. Allenatore: Sesia.