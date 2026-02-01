Perde punti nella corsa al campionato il Vado di Sesia che pareggia 2-2 ad Imperia. Il Ligorna di Pastorino, invece, sbanca il campo del Sestri Levante e va al primo posto da solo a quota 53 punti. Risultato importante, invece, per il Celle Varazze che batte la Lavagnese in un delicato scontro salvezza ed esce dalla zona playout. La Cairese di Floris, infine, pareggia ad Asti: il gol dell’1-1 è di Gabriel Graziani.

Serie D Girone A (22^ giornata)

Asti 1-1 Cairese, Celle Varazze 2-1 Lavagnese, Derthona 1-1 Valenzana, Imperia 2-2 Vado, NovaRomentin 1-2 Biellese, Saluzzo 4-3 Gozzano, Sanremese 1-0 Chisola, Sestri Levante 0-1 Ligorna, Varese 3-0 Club Milano.

La classifica

Ligorna 53, Vado 51, Sestri Levante 42, Varese 38, Chisola 37, Biellese 36, Saluzzo 32, Valenzana 28, Derthona e Imperia 27, Sanremese 26, Celle Varazze e Cairese 24, Club Milano 23, Gozzano e Lavagnese 21, Asti 19, NovaRomentin 13.

Serie D Girone A: prossimo turno

Biellese-Varese, Cairese-NovaRomentin, Chisola-Asti, Club Milano-Sesrti Levante, Gozzano-Derthona, Lavagnese-Sanremese. Ligorna-Imperia, Vado-Saluzzo, Valnzana-Celle Varazze.