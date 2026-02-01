  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Il punto

Serie D Girone A (22^ giornata): allungo Ligorna sul Vado, tre punti per il Celle Varazze e uno per la Cairese

Pari dei rossoblù a Imperia mentre i genovesi battono il Sestri Levante. La squadra di Pisano batte la Lavagnese, quella di Floris pareggia ad Asti

Cairese Vs CelleVarazze

Perde punti nella corsa al campionato il Vado di Sesia che pareggia 2-2 ad Imperia. Il Ligorna di Pastorino, invece, sbanca il campo del Sestri Levante e va al primo posto da solo a quota 53 punti. Risultato importante, invece, per il Celle Varazze che batte la Lavagnese in un delicato scontro salvezza ed esce dalla zona playout. La Cairese di Floris, infine, pareggia ad Asti: il gol dell’1-1 è di Gabriel Graziani.

Serie D Girone A (22^ giornata)

Asti 1-1  Cairese, Celle Varazze 2-1 Lavagnese, Derthona 1-1 Valenzana, Imperia 2-2 Vado, NovaRomentin 1-2 Biellese, Saluzzo 4-3 Gozzano, Sanremese 1-0 Chisola, Sestri Levante 0-1 Ligorna, Varese 3-0 Club Milano.

La classifica

Ligorna 53, Vado 51, Sestri Levante 42, Varese 38, Chisola 37, Biellese 36, Saluzzo 32, Valenzana 28, Derthona e Imperia 27, Sanremese 26, Celle Varazze e Cairese 24, Club Milano 23, Gozzano e Lavagnese 21, Asti 19, NovaRomentin 13.

Serie D Girone A: prossimo turno

Biellese-Varese, Cairese-NovaRomentin, Chisola-Asti, Club Milano-Sesrti Levante, Gozzano-Derthona, Lavagnese-Sanremese. Ligorna-Imperia, Vado-Saluzzo, Valnzana-Celle Varazze.

 

Più informazioni
leggi anche
Generico gennaio 2026
Minuto per minuto
Serie D: il Vado rallenta e perde il primato, 2 a 2 a Imperia
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.