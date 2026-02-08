Serie D Girona A (23^ giornata): sorpasso Vado sul Ligorna, un punto a testa per Celle Varazze e Cairese

Continua la sfida in alta quota tra Vado e Ligorna. Con la vittoria casalinga dei rossoblù contro il Saluzzo, la squadra di Sesia ritrova il primato in solitaria, sfruttando il passo falso dei genovesi contro l’Imperia. Contro i nerazzurri, squadra che sta da una parte stupendo gli addetti ai lavori, soprattutto dopo le voci non troppo serene di inizio campionato, il Vado aveva pareggiato domenica scorsa per 2-2.

Oggi può ritornare a sorridere la compagine ‘Made in Tarabotto’ che, dopo cinque giornate di campionato, si ritrova a non condividere più il primo posto in classifica. Visto il posizionamento, non si è contenuto Sesia nel post partita che, senza troppi giri di parole, ha dichiarato che un pareggio non ha demoralizzato l’ambiente rossoblù.

Un pareggio a testa invece per Celle Varazze e Cairese, entrambe a 25 punti in classifica. Dati alla mano, le civette possono godersi ancora almeno una settimana fuori dalla zona playout, con i valbormidesi ancora dentro ma con i medesimi punti.

Se per la squadra di Pisano l’ultimo pareggio risaliva al 21 dicembre contro l’Imperia, la squadra di Floris ha un vero e proprio problema contro questo risultato. Paradossale la situazione dei valbormidesi che, nonostante non perdano da novembre e siano arrivati al decimo risultato consecutivo, hanno raccolto nelle ultime dieci uscite sette pareggi, stazionando ancora nella zona arancione della classifica.

Due a due dei biancoblù in trasferta contro il Valenzana Mado, reti inviolate tra gialloblù e NovaRomentin, risultato per cui non avrebbe firmato Floris. Nella prossima giornata il big match salvezza proprio tra Celle Varazze e Cairese, alle quali un pareggio non servirebbe a nulla. Si spezzerà l’imbattibilità dei valbormidesi o svanirà la ‘pareggite’?

Serie D Girone A (23^ giornata)

Biellese 0-0 Varese, Cairese 0-0 NovaRomentin, Chisola 2-1 Asti, Gozzano 1-1 Derthona, Vado 5-0 Saluzzo, Valenzana Mado 2-2 Celle Varazze, Club Milano 0-1 Sestri Levante, Lavagnese 1-2 Sanremese, Ligorna 0-2 Imperia.

La classifica

Vado 54, Ligorna 53, Sestri Levante 45, Chisola 40, Varese 39, Biellese 37, Saluzzo 32, Imperia 30, Sanremese 29, Valenzana Mado 29, Derthona 28, Celle Varazze 25, Cairese 25, Club Milano 23, Gozzano 22, Lavagnese 21, Asti 19, NovaRomentin (-1) 14.

Serie D Girone A: prossimo turno

Asti – NovaRomentin, Celle Varazze – Cairese, Club Milano – Vado, Derthona – Chisola, Imperia – Valenzana Mado, Saluzzo – Lavagnese, Sanremese – Biellese, Sestri Levante – Gozzano, Varese – Ligorna.