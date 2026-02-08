Serie D. Cairese – NovaRomentin: tutti gli aggiornamenti raccontati in diretta

CAIRESE – NOVAROMENTIN (0 – 0)

Ore 15:18 termina la prima frazione di gara

46′ Bayo ci prova dalla distanza ma Ceppi riesce a bloccare il tiro

45′ Il direttore assegna un minuto di recupero

42′ Punizione per la squadra di casa, Castiglia batte corto per un compagno, ma non riescono a impensierire Piersanti

35′ Ripartenza della Cairese che riesce ad arrivare in area e, dopo una prima conclusione di Anselmo, Spatari colpisce di testa ma Piersanti devia in angolo

32′ Gioco che si concentra nella metà campo degli ospiti con i gialloblù che nonostante le numerose occasioni non hanno ancora trovato la rete

26′ Ancora Cairese con Graziani G. che serve con un filtrante Graziani T. che entra in area e calcia, ma prima Piersanti riesce a respingere sempre verso di lui che ritenta la conclusione ma non centra lo specchio della porta

22′ Le squadre giocano allungate, la Cairese tenta di mette pressione, ma gli avversari cercano di sfruttare le ripartenze per rendersi pericolosi

20′ Riprende il gioco dopo una breve pausa per un piccolo infortunio di Valenti

14′ La Cairese riesce a mettere pressione e dopo una serie di rimpalli in area Graziani T. calcia ma il difensore avversario evita che la palla entri in rete

10′ Prima occasione anche per la Cairese con Spatari che serve Castiglia in area, ma calcia a lato

7′ Altra occasione per la NovaRomentin con un Bayo che crossa in mezzo all’area ma non trova compagni che impattano il pallone

2′ Prima occasione per gli ospiti dopo un cross del Bayo ma la difesa riesce a spazzare in calcio d’angolo

Calcio d’inizio alle 14:32

In questa domenica è in programma la sfida tra Cairese e NovaRomentin. I padroni di casa, attualmente ancora in zona playout, sfidano la squadra ultima in classifica e. devono cercare di non accontentarsi del pareggio e puntare alla vittoria. La formazione ospite, fanalino di coda, se vuole tentare di risalire deve cercare di reagire alla sconfitta della settimana scorsa e fare una buona prestazione. Il match si giocherà alle 14:30 presso lo stadio “C.Brin”. A dirigere sarà Allotta Francesco (GO) aiutato da Rufrano Carmine (PN) e Bignucolo Omar (PN).

FORMAZIONI

Cairese: Ceppi, Boveri (C), Spatari, Anselmo, Giorcelli, Graziani G., Colletto, Gargiulo, Castiglia, Graziani T., Federico. A disposizione: Levratto, Scarrone, Turone, Deseri, Turco, Sancinito, Hernandez, Vignaroli, Piacenza. Allenatore: Davide Balotelli

NovaRomentin: Piersanti, Cesari, Balesini, Petracca, Bayo, Diop, Valenti, Foresta, Gatelli (C), Martiner, Pomoni. A disposizione: Gadda, Pompilio F., Nistor, Chianese, Vignoli, Pompilio E.F., Moussafir, Mindruta, Pagni. Allenatore: Marco Molluso