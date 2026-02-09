Serie D, Arras rilancia il Vado: “Sarà testa a testa col Ligorna fino all’ultimo. Poker dedicato a me stesso”

Vado Ligure. Il “poker d’Arras” non è solo un gioco di parole, ma un parte importante del riassunto della vittoria del Vado contro il Saluzzo. Oltre alla prestazione di carattere e la rete di Alfiero, Davide Arras è stato il grande mattatore della sfida con i suoi quattro gol in un tempo grazie ai quali arriva in doppia cifra nella classifica cannonieri.

“Avevo fame, ma penso come tutta la squadra. Avevamo bisogno di una giornata come questa dopo un pareggio un po’ particolare in trasferta contro una squadra non facile – ha dichiarato in sala stampa-. Oggi invece abbiamo convinto su tantissimi, se non su tutti, gli aspetti. Sono felice perché una domenica come questa ce la meritiamo: stiamo lavorando tanto e bene”.

Con mister Sesia l’attaccante sardo sta trovando più spazio: “Il mio impiego, secondo me, non intacca il lavoro che faccio all’interno del gruppo. Anche nella vecchia gestione, quando ho giocato un po’ meno, penso di essermi sempre fatto trovare pronto. Davanti siamo tanti e siamo tutti giocatori di primo calibro, quindi chiunque giochi fa bene. C’è stato un momento in cui ho giocato meno e ora uno in cui gioco di più, ma fa parte di un percorso, soprattutto quando ambisci a fare un campionato di vertice“.

“Siamo un grandissimo gruppo, lo ripetiamo tantissime volte. Il valore di questa squadra è il gruppo e dobbiamo portarlo avanti fino alla fine – continua -. Che si arrivi primi o in qualsiasi altra posizione di classifica, questo deve essere il nostro punto di forza“.

Nessuna dedica in particolare per questo poker, se non per sé stesso: “Sono felice perché è un anno in cui sto lavorando tantissimo, rispetto alla scorsa stagione in cui ho lasciato qualcosa per strada per qualche problemino. Quest’anno mi sento più contento e più sereno“.

Ora i rossoblù sono tornati in vetta alla classifica da soli, un punto sotto c’è il Ligorna. Un bel testa a testa che sta animando la corsa alla Serie C: “Sarà sempre così. È normale guardare i risultati, ma credo che sarà un testa a testa fino alla fine del campionato. Punto a punto ce la giocheremo fino all’ultimo, come a basket“.