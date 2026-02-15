Serie A1, la Rari Nantes Savona ricomincia il campionato battendo la De Akker Team

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con la De Akker Team, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 15ª giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 2025/2026. 24 a 21 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita molto combattuta.

Miglior marcatore dell’incontro con 5 reti è stato l’attaccante ungherese Oliver Leinweber, a cui si sono aggiunte le triplette realizzate da Damonte, Figlioli e Bruni. Lem doppiette di Occhione Gullotta e Marini e le reti di Rocchi, Condemi, Guidi e Pietro Bragantini.

Il difensore Niccolò Rocchi afferma: “È stata una partita difficile come ci aspettavamo. Loro sono un’ottima squadra con alcune individualità di alto livello. Noi veniamo da una settimana con tanti impegni tra Coppa Italia ed Euro Cup. Questa non è una scusante perché dobbiamo sempre dare il massimo quando scendiamo in acqua. Oggi non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, forse per un po’ di stanchezza,, abbiamo preso tanti gol e sicuramente non è nelle nostre caratteristiche. Il nostro gioco è difendere forte per ripartire in contropiede, oggi non ci siamo riusciti, merito anche all’avversario che oggi è venuto molto agguerrito. Ora testa alla prossima partita”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 16^giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 21 febbraio anella piscina “Zanelli” di Savona con l’Ortigia. L’incontro avrà inizio alle ore 18,00.

Il tabellino:

BANCO BPM R.N. SAVONA – DE AKKER TEAM 24 – 21

Parziali: 6-6, 4-3, 9-6, 5-6

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 3, Figlioli 3 (di cui 2 su rigore), Occhione 2, Rizzo, Gullotta 2, Bruni 3, Condemi 1, Guidi 1, Leinweber 5 (di cui 3 su rigore), Marini 2, Turazzini, Cora, Bragantini P. 1.

Allenatore Alberto Angelini.

DE AKKER TEAM: Valle, Martini, Barovic, Bragantini M. 1, McFarland 4, Campopiano 5, Painter 2 (di cui1 su rigore), Milakovic, Erdelyi 5, Di Murro 2, Lucci 1, Urbinati 1, Santini, Bardulla.

Allenatore Federico Mistrangelo.

Arbitri: Riccardo D’Antoni di Siracusa, Giuliana Nicolosi di Catania.

Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 5 / 10 + 5 rigori realizzati.

DE AKKER TEAM: 11 / 17 + 1 rigore realizzato.

Note:

Spettatori: 150 circa.

Usciti per 3 falli: A 7’05” dalla fine del 3° tempo Cora (Savona); a 6’26” dalla fine del 3° tempo Martini (De Akker); a 4’17” dalla fine del 3° tempo Guidi (Savona); a 6’57 dalla fine del 4° tempo Lucci (De Akker); a 6’07” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona).

A 5’13” dalla fine del 2° tempo ammonizione alla squadra del Savona.

A 3’21” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste il dirigente della De Akker Deserti.