Sequestro di lingotti d’oro e bracciali con diamanti a Valenza: il legale rappresentante di una società savonese tra i denunciati

Savona. C’è anche il legale rappresentante di una società del savonese tra le 5 persone denunciate dalla Guardia di Finanza alla Prefettura ed alla Camera di Commercio di Alessandria.

Provvedimento scattato, come riportato da quotidianopiemontese.it, in seguito al sequestro una grossa quantità di merce d’oro, tra cui diversi lingotti.

Nello specifico, sono stati sequestrati oltre 6 chili di lingotti e lamine d’oro, 2 bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati.

Le attività, come detto, hanno portato alla segnalazione di 5 persone, 4 dei quali rappresentanti legali di società con sede in Italia (tra cui quella in provincia di Savona) ed all’estero (in Belgio).

L’accusa è di “commercio non autorizzato di oggetti preziosi” (in quanto privi di apposita licenza di pubblica sicurezza) e “commercio di metalli preziosi privi di marchio identificativo e titolo legale“.