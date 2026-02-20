Sede Filse a Savona, Vernazza a Vado Ligure e Funivie e Cairo: il presidente Bucci nel savonese

Lunedì 23 febbraio il presidente della Regione Marco Bucci sarà nel savonese. Alle ore 11 a Savona è prevista l’inaugurazione della sede territoriale di Filse Spa, la Finanziaria in house di Regione Liguria per lo sviluppo economico (Via Paleocapa 26/28R).
Saranno presenti, oltre al presidente Bucci, gli assessori Alessio Piana, Paolo Ripamonti e Claudia Morich, il presidente di Filse Gerolamo Taccogna, il sindaco Marco Russo, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il rettore dell’Università degli Studi di Genova Federico Delfino.
Alle 13:30 il presidente sarà a Vado Ligure per una visita al polo logistico Vernazza. Al termine incontrerà una delegazione di industriali, sempre nello stabilimento Vernazza (Strada di Scorrimento 7, Vado Ligure)
Nel pomeriggio il presidente si recherà in Valbormida per una visita alle Funivie di Cairo Montenotte.