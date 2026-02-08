Seconda Categoria, via al girone di ritorno: il LIVE di Carcarese U12 – Murialdo

CARCARESE-MURIALDO 0-0

11’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese: batte Maggioni, ad Odella sfugge il pallone bagnato, in mischia tocca un giocatore locale e la palla finisce in rete, ma l’arbitro Romeo annulla il gol per fallo sul portiere

10’ Ancora Murialdo, Issifou dalla sinistra la passa a Nyandu che calcia di prima intenzione: diagonale potente ma impreciso, palla fuori

8’ Issifou serve M. Nervi che ci prova dalla distanza: il suo tiro si spegne sul fondo

6’ La pioggia si fa più battente al Corrent

5’ È Cairo che si accinge a battere la punizione: la sua conclusione non è precisa, palla sopra la traversa

4’ Fallo di Gotelli su Maggioni, punizione da 20 metri per la Carcarese

2’ Si fa vedere subito in avanti il Murialdo con Nyandu che calcia di destro, conclusione deviata dalla difesa Loi sopraggiunge sul secondo palo ma non riesce ad arrivarci, palla in corner

Si parte alle 14:59 sotto una leggera pioggia: Carcarese in blu, Murialdo in grigio

Carcare. Riparte dopo oltre un mese di stop il campionato di Seconda Categoria, al Corrent in scena Carcarese U21-Murialdo, match valido per la prima giornata del girone di ritorno.

Entrambe arrivano alla sfida con gli stessi punti in classifica, 10 fin qui quelli conquistati: 2 vittorie, 4 pari e 5 sconfitte per la squadra di Testa; 3 vittorie, 1 pari e 7 sconfitte per i ragazzi di Cella. Un bottino che costringe entrambe in zona playout, dietro solo Rocchettese (4) e Giusvalla (2).

All’andata sul campo vinse il Murialdo 3-2, ma poi il giudice sportivo ribaltò il risultato assegnando la vittoria per 3 a 0 a tavolino alla Carcarese, in quanto giocò tra le fila della squadra di Cella un giocatore squalificato.

FORMAZIONI:

CARCARESE U21: Vico, Pira, Castellano, Briano G., Kebbe, Muca, Maggioni, Trieste, Cesi, Torterolo, Astigiano. A disp.: Bruzzone, Bejaj, Dembele, Dotta, Taibout, Gueye, Monni, Cairo, Giordano. All. Simone Testa

MURIALDO: Odella, Garelli, Santero, Rosati, Not, Nervi M., Gallizio, Gotelli, Loi, Nyandu, Issifou. A disp.: Torello, Esposito, Fontana, Nervi A., Ragno, Decerchi, Cozma, Santelia, Franco. All. Mario Cella

ARBITRO: Fulvio Romeo di Savona