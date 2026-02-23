Seconda Categoria, il Mallare esonera mister Leandro Pansera

Il pareggio all’ultimo contro la Carcarese Under21 non è bastato a mister Leandro Pansera per conservare la sua panchina. Il Mallare ha deciso di esonerarlo e di affidare la squadra al direttore sportivo Marco Fiori e a Giuseppe Parisi. Il Mallare voleva lottare per i playoff e in teoria l’obiettivo è ancora alla portata. Ma il rendimento è stato parecchio ondivago, con 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Il comunicato del club

La società calcio Mallare comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Leandro Pansera.

Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati durante questi mesi alla guida della squadra.

La società gli augura le migliori fortune, sia personali che professionali, per il prosieguo della sua carriera.

Contestualmente, si annuncia che la guida tecnica della squadra viene affidata a Marco Fiori e Giuseppe Parisi.

Per Marco si tratta del terzo capitolo sulla panchina dei Lupi, dopo aver ricoperto in questa prima parte di stagione il ruolo di Direttore Sportivo.

Ai Mister l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la società, con l’obiettivo di riprendere con decisione il cammino verso la zona Playoff